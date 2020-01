Social 02-01-2020

48 familias de Longaví evalúan positivamente programa de equinoterapia

El beneficio de la equinoterapia, es que al trabajar con el caballo, como una herramienta que facilita el desarrollo de todas las áreas de los niños, es una terapia integral, con múltiples beneficios, como la estimulación física, también del lenguaje, y así una evolución en cada una de las áreas.

Problemas de conducta, dificultad en el aprendizaje, niños con trastorno motriz, que necesitan permanente de terapias físicas, es el objetivo del programa de inclusión que desarrolla el municipio local cada año. Los niños que acuden a este programa, pertenecen a 12 establecimientos educacionales y se encuentran dentro del programa de integración escolar del Daem. El programa inclusivo se compone de un equipo multiprofesional, donde hay kinesiólogo, fonoaudiólogo, dos psicólogos, profesores de educación física, educadora diferencial, y además una asistente de sala, son niños que tienen necesidades educativas especiales y se trabaja con ellos dependiendo de su diagnóstico y las necesidades que tengan dentro de su establecimientos. El Alcalde de la comuna, Cristian Menchaca Pinochet, destacó el programa que ayuda a las familias longavianas, porque se práctica una verdadera inclusión y además que existe una rehabilitación de los menores, “Primero felicitar al Daem, a todo su equipo, y al equipo de trabajo que está en equinoterapia y también a los directores, profesores de cada colegio que han entendido, que es una oportunidad única de poder entregar algo inclusivo, que solamente los entregan los colegios privados, especialmente los colegios grandes de Santiago”. El Edil agregó que acá en, “Longaví es una comuna única, dónde otras comunas me han preguntado y quieren copiar lo mismo que hacemos nosotros, y me alegro mucho porque cada niño de la provincia de Linares puedan tener algo similar a lo que tienen los niños en Longaví”.

Katherine Bravo, Kinesióloga del programa, manifestó que “sostuvimos una reunión con todos los apoderados de los niños que asisten al programa de equinoterapia, con el objetivo de darle a conocer el trabajo que realizamos durante el año, y poder entregarles los informes de evolución de cada uno de sus hijos, junto con generar estas instancias para hacernos las consultas o sugerencias al programa”.

Tamara Mena, del sector del puente de Longaví, señaló estar muy satisfecha con el programa y sobre todo porque ha habido una evolución en su hijo: “el programa me parece bueno, porque es una buena oportunidad y los niños lo necesitan, mi hijo tiene déficit atencional, y ahora con este programa ha tenido una evolución porque aprende de otra manera, y le ha servido mucho”.

Finalmente, Yoselin Fuentes, del sector de la Quinta, manifestó que con este programa los niños aprenden bastante, “Ha aprendido harto, ya mi hijo no es tan extrovertido, así que muy feliz por el apoyo que nos brinda el Municipio”.