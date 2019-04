Crónica 21-04-2019

5 Consejos para realizar la Declaración de Impuestos de manera segura desde tu dispositivo móvil

Desde este año una novedad de la aplicación e-Renta del SII es permite que los contribuyentes puedan pagar el impuesto a la renta directamente desde la aplicación.



Cada vez son más las operaciones que pueden ser realizadas desde nuestros smartphones. Compras, servicios, viajes en auto o scooter pueden ser solicitados sin mayor problema desde los dispositivos móviles.



No solo las empresas se han subido a este carro de modernización digital. Hace dos años el Servicio de Impuestos Internos (SII) disponibilizó su aplicación móvil llamada e-Renta, que facilitó el trámite de miles de usuarios. Ahora, para la Operación Renta 2019 da un paso más y permite a quienes deben pagar el impuesto a la renta hacerlo por primera vez desde dicha app.



A pesar de que se trata de una aplicación que cuenta con altas medidas de seguridad, si todavía no has hecho tu declaración de renta y piensas hacerla desde la palma de tu mano, es conveniente tomar ciertas precauciones para evitar ser víctima de fraudes.



David Alfaro, gerente general de Arkavia Networks, empresa especializada en soluciones de seguridad de la información, entrega algunas recomendaciones para proteger nuestros datos al momento de hacer este tipo de trámites a través de nuestros dispositivos móviles:



1. Es conveniente preferir la aplicación en lugar de realizar la declaración ingresando al sitio a través del navegador. En general las aplicaciones incorporan mejores medidas de seguridad y reducen la posibilidad de ser víctima de un fraude. Además, primero verifica que se trate de la app original. Para ello se recomienda descargarla sólo desde el sitio del SII, la tienda App Store y Google Play.



2. Si en algún minuto de la operación te das cuenta que la aplicación no responde mejor ten paciencia e inténtalo en otra ocasión. Aunque lo más probable es que el colapso se explique por el número de accesos simultáneos en ese minuto, usualmente este tipo de situaciones son oportunidades donde los hackers aprovechan brechas de un sistema que está potencial y momentáneamente más vulnerable.



3. Evita acceder a cualquier enlace recibido mediante supuestos mensajes del servicio público. Los hackers utilizan técnicas de “phishing” así que si recibes un correo con un link en donde el SII te pide que actualices tus datos bancarios o información personal lo más probable es que se trate de una estafa donde los hackers están suplantando al servicio público para engañarte y así hacerse con tus datos. Nadie te solicitará esos datos por esa vía. Un ejemplo de esto fue que el año pasado un supuesto correo del SII circulaba acusando a las personas de una evasión en el pago de impuestos amenazándolas con una supuesta multa producto de lo anterior.





4. Considera instalar una aplicación de seguridad antimalware en tu móvil. Hay aplicaciones que otorgan un filtrado de texto y llamada, otras permiten un bloqueo antirrobo cuando el dispositivo se pierde o es sustraído y algunas simplemente añaden barreras o cortafuegos que garantizan la seguridad de ciertos archivos. Al momento de elegir una prefiere desarrolladores identificados.



5. Nunca autorices que tus claves de acceso a diferentes sitios sean recordadas de manera automática y tampoco configures pagos automáticos desde tu celular. De ese modo, en caso de robo o extravío, evitará que alguien pueda acceder a tus cuentas u otros sitios. Es recomendable ingresar tus datos para cada transacción.



Quienes aún no han realizado su declaración y quieran hacerla a través de su teléfono móvil deben descargar la aplicación e-Renta desde App Store y Google Play.