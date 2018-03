Social 24-03-2018

5 Recomendaciones para elegir al arrendatario perfecto

-Equifax entrega varios consejos que ayudarán a evitar malos ratos al momento de elegir un arrendatario.



La preocupación por seleccionar un buen arrendatario es fundamental cuando se toma la decisión de invertir en una propiedad con el fin de destinarla al arriendo y así solventar el pago del dividendo de la misma. Ciertamente, el problema de lidiar con arrendatarios que no pagan el arriendo o los gastos comunes es complejo pues muchos arrendadores no saben cómo resguardarse de este tipo de situaciones que le pueden ocurrir a cualquiera.



Es por esto, que el subgerente de Productos e Innovación de Equifax, Matías Pardo, entrega 5 simples recomendaciones que te permitirán evaluar de mejor manera a un potencial arrendatario.



1. Asegúrate que la renta del interesado sea la adecuada: Suena lógico, pero siempre se solicitan las tres últimas liquidaciones de sueldo, ya sea con comprobantes o boletas de honorario, para saber si el flujo efectivo del interesado (o su grupo familiar) es suficiente. Se recomienda que el arriendo no exceda el 30% de sus ingresos totales; en otras palabras, si alguien tiene una renta de $1.000.000 es recomendable que arriende una propiedad por un valor máximo de $300.000 mensuales. También es relevante conocer si los codeudores solidarios que ofrezca el candidato, cuentan con los medios suficientes para responder en caso de que el arrendatario incumpla sus obligaciones.



2. Establece garantías: Lo más común es solicitar al momento de la firma del contrato el pago al contado del primer mes de arriendo y una garantía en caso de incumplimiento por el mismo monto. Hay casos en que se pueden pactar montos superiores de garantía si, por ejemplo, la propiedad se arrienda amoblada. En caso que no existan muchos antecedentes sobre el candidato o su solvencia, existe la posibilidad de requerir a éste un codeudor solidario que garantice sus obligaciones.



3. Conoce a tu arrendatario: Entrevistarse con la persona permite que el propietario se forme una visión más completa del interesado. Si bien hay candidatos que cumplen con todas las condiciones, en muchas ocasiones pueden ser complicados como arrendatarios.



4. Solicita el Informe de Arriendo Dicom: Este informe entrega información complementaria al informe comercial tradicional y permite conocer el comportamiento de pago de quienes han sido arrendatarios de propiedades. De ese modo es posible identificar a quiénes han tenido sentencias judiciales por no pago. Además, contiene información sobre el comportamiento personal en el pago de deudas en casas comerciales. Puede ser obtenido en el sitio www.arrendatarioperfecto.cl y tiene un costo de $ 11.990. Con el objeto de contar con información actualizada al momento de tomar la decisión, se recomienda utilizar un informe con no más de 30 días de antigüedad.



5. Firma un contrato acotado: Es aconsejable que, cuando se trata de un arrendatario nuevo, no se firme un contrato por más de un año de vigencia, renovable automáticamente por el mismo periodo. Equifax ha puesto a disposición de sus clientes un modelo de contrato de arriendo, que se puede descargar del sitio www.arrendatarioperfecto.cl, el cual incluye una cláusula que permite publicar en el Boletín Electrónico Dicom en caso que el arrendatario no cumpla con sus pagos.