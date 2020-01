Crónica 16-01-2020

5 útiles técnicas para que gastes menos agua y ahorres más

Reducir el consumo de agua beneficia tu calidad de vida y ayuda a tu bolsillo.

Las sequías hoy son cada vez más frecuentes y no es solo una impresión, sino que existen datos que lo avalan. Según advertencias de la Oficina de Cambio Climático de Chile, la intensa sequía que golpea al país, se arrastra desde hace al menos diez años. En la ciudad de Santiago, por ejemplo, sólo han caído 81mm de precipitaciones en lo que va del año, lo que representa un déficit del 75% según la Dirección Meteorológica de Chile. En Valparaíso, en tanto, han caído 82mm, mientras que lo "normal" es de 397mm. El mismo escenario se repite en diversas áreas afectadas por la sequía, con déficit de más del 85% en ciudades como La Serena, en el norte del país. Por lo mismo, es necesario un racionamiento hídrico a todo nivel.

Más allá de las consecuencias del cambio climático u otras teorías que explican la desertificación que vivimos a nivel global, reducir el consumo de agua de manera cotidiana también beneficia tu estilo de vida y te ayuda a economizar, ya que al hacer más eficiente tu uso de recursos, eres más sustentable y, de paso, ahorras dinero.

¿Quieres comenzar a hacerlo? A continuación, te compartimos 5 consejos para cuidar el agua y ahorrar dinero.



1. Vigila las llaves y evita goteras

Si te ausentas de la casa, no te vayas sin antes asegurarte que todas las llaves estén cerradas, lo que también aplica para las que están en el jardín o los espacios comunes en caso de que vivas en un departamento. Para comprobar que hiciste bien la tarea, revisa si el medidor de agua sigue corriendo o no.



2. No te bañes, dúchate

Según el sitio Sustainability for All, una ducha gasta un 50% menos de agua que un baño de tina. Si consideras un tiempo promedio de 5 minutos para ducharte, entonces el ahorro hídrico al mes es de aproximadamente 3.500 litros. Si llevamos estos números a dinero para tu bolsillo, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) calcula en $1,5 por litro el precio que pagamos los chilenos por el agua. Entonces, si reemplazas tus baños de tina por duchas, te ahorras $63.000 anual.



3. Usa bien tus electrodomésticos

Utiliza la lavadora, lavavajillas y cualquier electrodoméstico que requiera de alto consumo de agua con carga completa y con programa de lavado ecológico o economizador de agua.



4. Ahorra cuando riegues

Una de las mejores maneras de ahorrar agua en el jardín. Elige especies autóctonas a tu geografía y clima, que consumen lo justo y necesario en agua, indica Sustainability for All. Si llueve, acumula agua para el riego de los días posteriores.



5. Cambia tu manera de usar el lavaplatos y el lavamanos

Haz correr el agua solo para enjuagar los platos y cierra la llave mientras enjabonas, además de remojar ollas y sartenes unos minutos antes de lavar para que no gastes de más, como indica el sitio Zaplo.es. Igualmente, lava frutas y verduras en un recipiente, y no con la llave abierta. Luego, ocupa esta misma agua para regar plantas.

Lo mismo aplica para el lavamanos. Aquí, también es posible cerrar la llave de agua mientras te lavas los dientes y/o afeitas. Según el sitio Micro Dinero, este cambio de hábito es tan bueno que te ayuda a ahorrar en torno a 30 litros por persona cada día.