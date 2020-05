Social 08-05-2020

50 estudiantes del liceo Valentín Letelier obtuvieron la Beca de Excelencia Académica “Carlos Ibáñez del Campo”



En este año convulsionado por la situación de crisis sanitaría que atraviesa el país, no se pudo realizar la tradicional ceremonia de entrega de la “Beca Carlos Ibáñez del Campo”, por ello el alcalde Mario Meza lo informó a través de su Facebook Y la entregó simbólicamente a tres estudiantes representando en ellos a todos los beneficiarios.

La beca consiste en un monto de $ 50.000 que se cancela de marzo a diciembre de cada año y que se asigna a estudiante de enseñanza media que sigan en la educación superior y que logren un promedio sobre 6,0; esta se puede ir renovando mientras dure la carrera, siempre que se mantenga el rendimiento de excelencia.

El Liceo Valentín Letelier Madariaga recibió en esta oportunidad 50 becas para estudiantes que al egresar acreditaron haber obtenido excelencia académica.

En conversación vía telefónica con la encargada de este proceso, Marta Cancino, trabajadora social de DIDECO, se informó que "de los 74 postulantes del liceo Bicentenario, 50 fueron seleccionados y obtuvieron el beneficio, lo demás no la obtuvieron, ya que no presentaron sus certificados de matrícula y se entiende que no siguieron en la educación superior".

Cabe señalar que en el proceso de postulación los y las estudiantes fueron orientados y acompañados por los trabajadores sociales del establecimiento, Paula Balboa y David Donoso, de la Unidad de Orientación.