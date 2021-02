Opinión 03-02-2021

6 claves para promover el trabajo en equipo



Crear un ambiente laboral colaborativo, sin importar desde dónde estén trabajando, es fundamental. Sin embargo, no siempre es una tarea simple. Fomentar la empatía, impulsar el surgimiento de ideas innovadoras, superar malentendidos y hacer crecer tu empresa a pesar de la crisis, son algunas claves para lograrlo.

Trabajar en equipo es complicado, eso es una realidad y a distancia se puede tornar aún más complejo. Todo ese “tras cámaras” que se oculta detrás de los equipos, esos donde los líderes delegan con mucha expectativa el logro de objetivos ambiciosos, es intenso y puede llegar a tener instancias desmotivantes.

Según indica una encuesta de The Ferrazzi Greenlight Research Institute, 7 de cada 10 trabajadores no perciben el valor de formar parte de un equipo y 74% de ellos sienten que no pueden alzar sus voces dentro de sus grupos de trabajo.

Antes este panorama, Sara Mendoza Figueroa, gerente de marketing en Visma Latinoamérica, reunió diversas recomendaciones con el objetivo de fomentar lazos sólidos entre los colaboradores, corregir fallas de comunicación e impulsar su productividad en el trabajo.

1-Define los roles. “Cuando la gente no sabe su rol, es como un actor que no sabe cuál papel le corresponde. Termina leyendo el guión de otro, actuando en el papel de alguien más y perdiendo las señales para entrar en escena. Saber nuestros roles en un equipo de trabajo ayuda a crear un sentido de orden y claridad”, ejemplifica Charles Weathers, fundador de la consultora de gestión empresarial The Weathers Group.

2-Establece expectativas. Evita que frases como “tendrían que haber sabido que”, “es sentido común” o “es obvio” sean parte de tus diálogos internos o los de sus colaboradores. “Las expectativas no dichas o malinterpretadas causan caos en un equipo. Uno podría asumir que la gente sabe lo que queremos de ella, pero no es así. Sé abierto con tu equipo, aclara las expectativas desde el inicio. De lo contrario, podrías esperar cosas que los demás no tienen intención de hacer”, dice Weathers.

3-Optimiza la comunicación. Diseña “un plan donde la mejora del diálogo y todas las instancias sea tan potente que nadie diga ‘yo no me enteré’ y gracias al cual todos se sientan orgullosos de ser parte, asegura Daniel Colombo, experto en coaching laboral.

4-Valores y motivación laboral. No hay nada más desmotivante que formar parte de un proyecto cuyo propósito nos genera poco o ningún interés. “Cuando los miembros de un equipo son transparentes acerca de cuáles son sus intereses, eso crea confianza y facilita una mejor colaboración, porque eres capaz de identificar mejor el trabajo que alimenta tus pasiones y las de tus colegas”, afirma Weathers.

5-Promueve la diversidad. Ileana Rojas, la primera mujer en convertirse en gerente general de Intel Costa Rica, indica que “las multinacionales, con equipos de trabajo virtuales, geográficamente dispersos y multiculturales, comprenden que para competir necesitan profundidad y amplitud de conocimientos y eso solo se logra aprovechando la riqueza que aporta la diversidad de la fuerza laboral”. Además, el estudio “Delivering through diversity” de McKinsey revela que las compañías con mayor diversidad de género son entre 15% y 21% más rentables, mientras que la diversidad étnica puede elevar ese porcentaje hasta 35%.

6-Empatía y distensión. Relajarse, contarse anécdotas personales o participar en “after office” virtuales también forma parte del trabajo.

¿Y el chisme, puede ser beneficioso? Los investigadores dicen que sí. “El chisme no necesariamente significa hablar mal de otros, sino que puede ser una manera poderosa de obtener insights, información valiosa o identificar nuevas oportunidades”.