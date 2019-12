Social 13-12-2019

6 Microempresarios de Longaví reciben financiamiento para sus negocios

Más de 60 millones de pesos recibieron en total los beneficiarios de la provincia de Linares, gracias a la cooperación del mundo público y privado, que les permitirá capacitarse y comprar tecnología de punta para sus respectivos negocios, el financiamiento de Corfo alcanza la suma de 5 millones de pesos para cada Pyme, y un millón de pesos para capacitación. Los temas son de libre elección y puede ser en marketing, contabilidad, informática, y en usos de tecnologías. Al respecto, el Intendente de la región del Maule , Pablo Milad Abusleme, entregó un mensaje de motivación a los asistentes, donde manifestó que nunca hay que dejar de crecer, de emprender, hay que seguir trabajando para alcanzar los objetivos, “Ayudar a la gente no es solamente pasar dinero, sino que también a incentivar para tener las posibilidades de seguir creciendo e innovando que es muy importante, porque las empresas mueren porque no innovan, porque no están en internet, porque no mueven logísticamente en publicidad, y tampoco en redes sociales, por eso es muy bueno dar una visión de que aquí no hay comerciante chicos, ni empresarios pequeños, sino que hay un empresario que no quiere crecer, por eso es que Chile siempre ha sido un país de oportunidades donde algunos lo han aprovechado más que otros, y en eso hay que ser muy tajante, y lo más importante es el amor, el empeño, el esfuerzo y el corazón que le pongan en cada una de sus empresas”

Rafael Zúñiga, Director Corfo, señaló que esta es una iniciativa que nace del Intendente Milad, para fortalecer a los empresarios que más lo necesitan, “Hoy estamos certificando a un rubro que para la Corfo era desconocido y que nunca se había apoyado, rubros como los talleres mecánicos, y ellos se han sorprendidos porque la Corfo está apoyando a empresarios tan pequeños, y le señalamos que este es un nuevo foco liderado por el Intendente, de llegar no solamente a las grandes empresas, sino que también estrechar lazos con la microempresa que tanto lo requiere”.

El Alcalde de Longaví, Cristian Menchaca Pinochet, agradeció al Intendente regional del Maule por el constante apoyo a la comuna y señaló que, “Es muy importante para Longaví recibir estos recursos que van en apoyo a los microempresarios, y hoy día este grupo de personas podrán salir adelante con sus ideas y proyecciones de negocio, así que agradecer al Intendente y al Gobierno por preocuparse de los emprendedores de nuestra comuna”.

Finalmente, Carolina Ortiz, de la localidad de los Cristales, dueña de una peluquería, señaló estar muy feliz por los aportes recibidos que le permitirá comprar una máquina para hacer depilación láser, “Le doy las gracias al Municipio por haberme ayudado a postular, y será una gran inversión y un logro para mí poder ver crecer mi negocio y ojalá el día de mañana tener un centro de estética, ese es mi sueño”, concluyó.