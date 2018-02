Social 23-02-2018

633 familias en la Provincia de Cauquenes fueron seleccionadas para mejorar y ampliar sus viviendas

“Esta vez beneficiamos a la mayoría de los comités que postularon en la provincia, con ampliaciones, mejoramientos o colectores solares”, detalló Carla Álvarez, Delegada de Serviu en la Provincia de Cauquenes.



En el tercer llamado del Programa de Protección del Patrimonio Familiar de Minvu, 633 familias resultaron seleccionadas para realizar obras de mejoramiento y ampliación en las comunas de Cauquenes y Chanco.

Estas familias están organizadas en 24 grupos y se suman a otras 3 mil 115 familias de la provincia que han sido favorecidas con esta política pública desde el año 2014 a la fecha.

Desde el Serviu Maule recordaron que este programa ofrece subsidios habitacionales a las familias chilenas para mejorar el entorno y las viviendas, con el objetivo de recuperar el patrimonio familiar, detener el proceso de deterioro de las viviendas y sus entornos y promover la acción colectiva de los habitantes y la responsabilidad de éstos respecto de las soluciones.

La Delegada de Serviu Maule en la Provincia de Cauquenes, Carla Álvarez, destacó que se ha hecho un excelente trabajo en la zona.

“Beneficiamos a la mayoría de los comités que postularon en la provincia, con ampliaciones, mejoramientos, colectores solares y mejoramientos térmicos. Son 633 familias que podrán mejorar su calidad de vida y eso nos tiene muy contentos, porque se nos viene harto trabajo para el Serviu en Cauquenes. Estaremos siempre ahí trabajando con las familias” señaló.

Los trabajos para mejorar diversos aspectos en las viviendas serán ejecutados en sectores de Cauquenes como Bellavista, Bicentenario, Las Rosas y Los Alerces, entre otros.

Mientras tanto, en Chanco fue seleccionado el Comité Pacífico Verde. En este lugar a las familias se les construirá un dormitorio más, se les instalará un colector solar para calentar agua o se efectuará el acondicionamiento térmico de sus viviendas. Además, la sede social del sector será remozada en breve tiempo.

FAMILIAS AGRADECEN

La vecina Lila Andrade explicó que el subsidio le permitirá habilitar un dormitorio para acoger a un familiar en situación de vulnerabilidad.

“Voy a traer a un primo que es adulto mayor. Es muy pobre, no tiene donde estar y yo no tenía donde tenerlo. Ahora podré construir un dormitorio y traerlo a mi casa, porque no tiene a nadie en la vida”, narró la señora Lili.

“A nosotros nos preocupaban mucho que salieran las ampliaciones, porque son para adultos mayores que viven hacinados, en una pieza ellos tienen todo”, planteó María Margarita Mora, dirigente de comité Futuro 2012 en Cauquenes.

“Están todos maravillados. El solo ver la cara de satisfacción de las personas nos hace seguir trabajando en este programa. Es una alegría para mis vecinos. Pese a que ser dirigente es bien ingrato, para nosotros este es un logro muy importante”, dijo Ismenia Meriño, presidenta de la Junta de Vecinos Bellavista.