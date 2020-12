Social 15-12-2020

6,4% de las empresas volvió a la oficina y más de la mitad mantendrá el teletrabajo



Además, dada la positiva evaluación de la productividad que ha tenido el teletrabajo en el último tiempo, desde Talana afirman que el 2021 y el futuro estará marcado por formatos de trabajo híbridos, con jornadas presenciales y remotas.



Según los datos de la encuesta “Vuelta al trabajo II”, realizada en noviembre de este año a más de 450 empresas por Talana, software de gestión de Recursos Humanos, un 86,4% de las empresas declaró haber vuelto de alguna forma a la oficina, destacando que el 44,3% lo hizo bajo un sistema de turnos, como turnos por equipo (31,3%) o por rotación (13,3%). Sin embargo, aún hay quienes no han retornado y tampoco planean hacerlo (9,6%).



Lo que más destaca el estudio es la evaluación positiva por parte de las empresas a la productividad en teletrabajo es cada vez más amplia, donde las cifras indican que 89,1% cree que ésta se ha mantenido o ha aumentado. Solamente un 10,9% indicó que disminuyó, lo que es una cifra que, para los expertos, es marginal y mejorable si se incorporan los procesos y las herramientas adecuadas de digitalización y comunicación, para que tanto las empresas como los trabajadores puedan desarrollar mejor su labor.



“La pandemia nos enfrentó a un escenario en el que muchas empresas, preparadas o no, debieron digitalizar sus procesos de manera acelerada. Más allá de las dificultades, esto les permitió tomar la iniciativa para implementar sistemas de trabajo híbrido o mixtos, y opten cada vez más, por adquirir las herramientas que permitan realizarlo de forma óptima”, comenta Pablo de la Barra, Gerente General de Talana.



En este sentido y dada la buena evaluación del teletrabajo, el 56,5% de empresas declaró que continuará con esta modalidad en algún grado; un 28,4% lo evaluará según cargo y caso correspondiente, un 11,2% lo aplicará como medida opcional y un 10.3% lo implementará para todos los empleados. Cabe destacar igualmente, que un porcentaje de las compañías aún mantiene mucha incertidumbre respecto de los procesos futuros, lo cual se ve reflejado en que un 23,3% asegura que su empresa todavía no toma una decisión si mantendrán o no el teletrabajo después de la pandemia.



“El 2021 y el futuro postpandemia lo vemos como el año del trabajo híbrido, con jornadas presenciales y remotas. En este sentido y sobre todo a corto plazo, considerando que todavía no hay vacuna disponible, es importante que las empresas continúen preparándose para esta modalidad mixta, que permitan flexibilidad, al menos en aquellas que no requieren de la total presencia del trabajador en la oficina”, destacó Pablo de la Barra.



El Gerente General de Talana también añade que “el mundo del trabajo nunca volverá a ser como antes de la pandemia porque, aunque haya sido difícil, ésta nos permitió avanzar hacia un área de recursos humanos 2.0. Hoy tanto empresas como trabajadores, han encontrado una nueva forma de trabajar y no creemos que se vuelva atrás, pero día a día, y con la experiencia, esto debe ser perfeccionado”.



En concreto, Talana afirma que la pandemia aceleró la transformación digital en el mundo laboral en al menos 5 años, obligando a las empresas a digitalizar todos sus procesos. “La clave ahora es rediseñar de forma permanente la forma de trabajar, aprender de esta pandemia e internalizar que para siempre la constante será el cambio”, finaliza el directivo de Talana.