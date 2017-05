Nacional 12-05-2017

640 sismos afectaron a Valparaíso en sólo ocho días y el más grande desplazó la placa en dos metros

Un total de 641 sismos se registraron frente a las costas de Valparaíso entre el 22 y el 30 de abril, con un promedio de 80 temblores por día y tres por hora, según indica el último reporte que elaboró el Centro Sismológico Nacional (CSN) sobre el episodio. El grueso de esos temblores tuvo su epicentro en el mar, entre Valparaíso y Algarrobo, en la Quinta Región. 8 sismos con magnitud sobre 5 se registraron en ese periodo De éstos, hubo ocho que tuvieron magnitud superior a 5 y el mayor de ellos, ocurrido el lunes 24 de abril, alcanzó los 6,9. De acuerdo a los análisis que realizó la entidad, dicho temblor provocó una ruptura de 25 kilómetros de longitud y un desplazamiento de 2 metros de la placa de Nazca en relación a la Sudamericana, en el hipocentro. El desplazamiento más pronunciado se registró en las estaciones de Valparaíso y Quintay. El Centro Sismológico también reafirmó que la seguidilla de temblores que se produjo en la Quinta Región no correspondió a un "enjambre sísmico". A partir del 30 de abril, la actividad sísmica comenzó a disminuir considerablemente en la zona y, según el informe, "el escenario más probable en el futuro próximo es que esta sismicidad asociada al sismo de magnitud 6,9 continúe decayendo, como ha sido hasta ahora". No obstante, la entidad recuerda que "dada la historia sísmica de la región, no se puede descartar la ocurrencia de sismos de mayor magnitud".