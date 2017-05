Crónica 19-05-2017

7% de los chilenos compraría una sal con menos sodio pero con su sabor original

- El sodio es uno de los enemigos más temidos de una buena salud, pero tiene en el potasio un partner que contrarresta sus efectos negativos. La mezcla tiene el mismo sabor que la sal común, y elimina la idea de que las sales alternativas son más desabridas.





Que las familias acostumbren el paladar a alimentos menos salados no es sólo una meta de sabor sino de salud pública. De ahí que entidades como la Organización Mundial de la Salud recomienden directamente bajar la ingesta de sodio para reducir la tensión arterial, que es un factor de riesgo importante de las enfermedades cardiovasculares, en especial de los ataques cardiacos y los accidentes cerebrovasculares.

De acuerdo a estadísticas de la OMS, se estima que en 2008 murieron 17,3 millones de personas afectadas por enfermedades cardiovasculares, lo que representa el 30% de todas las muertes registradas en el mundo. En el caso de Chile, las cifras son similares, porque el 27,1% de las defunciones en 2012 en el país fueron por enfermedades cardiovasculares.

Por eso las autoridades de salud han insistido en la necesidad de que toda la familia reduzca el nivel de sodio ingerido. En nuestro país llega a 9,8 gramos diarios, y casi duplica la recomendación de la OMS, que advierte que ésta éste debe ser menor a 5 grs. diarios. En ese contexto se explica la campaña del Ministerio de Salud de rebajar los niveles de sodio en la marraqueta, el producto infaltable en la mesa de los chilenos.



MENOS SODIO + POTASIO

Pero el sodio tiene un partner saludable: el potasio, que contrarresta sus efectos negativos. En el estudio DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertention, Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión) se observó que a medida que se reduce la ingesta de sodio y aumenta la del potasio, baja la tensión arterial. Además, ante una situación de hipertensión arterial, el potasio no sólo ayuda a eliminar el sodio sino que también actúa sobre los vasos sanguíneos aumentando su calibre, por lo cual mejora un cuadro de hipertensión provocado por vasoconstricción (achicamiento del calibre del vaso sanguíneo).

Por ese motivo, la OMS recomienda aumentar la ingesta de potasio a través de los alimentos para reducir la tensión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y cardiopatía coronaria en adultos. Los especialistas recomiendan 4,7 grs. diarios en adultos, aunque en Chile estamos lejos de esa meta.

“La gente piensa que no es bueno consumir mucho potasio, pero esa es una idea equivocada. Por ejemplo, en la cultura oriental, donde hay un alto consumo de potasio, tienen menores incidencias de enfermedades cardio y cerebro vasculares producidas por hipertensión arterial alta”, explica la ingeniero en alimentos de Biosal, Silvia Durán.

En esta marca, conscientes de la necesidad de tener alimentos más sanos, lanzaron un producto que contiene un 33%menos de sodio y agrega las ventajas del potasio para un buen funcionamiento del organismo.



IGUAL SABOR

De acuerdo a un estudio encargado por Biosal, realizado con consumidores de grandes cadenas de supermercados en Chile, el 87% de los chilenos compraría una sal igual en sabor que la sal común pero con menos sodio, y por ende más saludable.

El principal temor de los consumidores es que la sal alternativa no tenga el mismo sabor que la común. Sin embargo,la experiencia indica lo contrario: con motivo de la Fipach 2016, la principal feria de la panadería en Chile, Biosal elaboró una