Crónica 01-09-2018

7 recomendaciones de seguridad para cuidar su casa durante las Fiestas Patrias

Expertos aconsejan no publicar su viaje en redes sociales, desactivar las opciones de geolocalización en sus aplicaciones, no entregar información a desconocidos, y revisar el sistema de alarma, entre otras medidas.

Faltan pocos días para que comience Fiestas Patrias, y como este año serán cinco días de celebración, muchas familias ya se encuentran planificando salidas fuera de la ciudad, para disfrutar de unos días de playa o de campo.

Por esta razón, si se va a tomar unos días de vacaciones y va a dejar su casa sola, no deje que nada arruine su panorama, y tome todas las medidas posibles para cuidarla mientras esté de viaje, ya que ésta es una de las épocas del año donde aumentan los delitos.

Expertos en seguridad de Prosegur Alarmas entregan algunas recomendaciones útiles que le permitirán cuidar su hogar, porque hoy ya no es sólo necesario dejar bien cerrada su casa y encargársela a alguien, sino también hay que tener precaución con la información que se publica online y contar con sistemas de monitoreo de alarmas.

1. No comente con anticipación su viaje por redes sociales, es muy fácil que un delincuente lea su nombre en boletas o correspondencia y lo busque en Facebook, Instagram o Twitter, y así podría enterarse dónde se encuentra y cuánto tiempo estará fuera.

2. Desactive las opciones de geolocalización en sus aplicaciones tecnológicas, como por ejemplo Twitter o Foursquare, involuntariamente está dando una señal de que su casa está deshabitada.

3. Pida a quienes les ayudan en su hogar a que no entreguen ningún tipo de información a desconocidos, como nombre de los que habitan en la casa, o si se encuentran presentes o no en ese momento.

4. Dé la apariencia de que la casa está habitada, pida a sus vecinos o parientes que recojan la correspondencia o se estacionen delante de su casa, y corte las suscripciones al diario si es que las tiene.

5. Mantenga contacto con sus vecinos mientras está fuera de su hogar, una buena medida es compartir un grupo de whatsapp y mantener los números de contacto a la mano.

6. Revise, si cuenta con un sistema de alarma, que esté funcionando correctamente, y no espere hasta el último día. Existen ciertas alarmas que pueden ser activadas y desactivadas a través de una aplicación o app, como por ejemplo Prosegur Smart.

7. Deje una luz indirecta prendida, no la luz frontal o, de entrada, pues en el día se hace evidente que no hay nadie. También puede consultar en el mercado por temporizadores que aprenden automáticamente la luz durante el día y la noche.