Social 12-11-2019

72 Centros de Madres de Longaví reciben aporte municipal para trabajos comunitarios

844 socias pertenecientes a los Centros de Madres de la comuna fueron beneficiadas con materiales de confección, telas y lanas, para sus respectivos talleres, la entrega se realizó en dependencias del Teatro Municipal, con presencia del Alcalde, Cristian Menchaca Pinochet, quien señaló que los recursos entregados a las vecinas es parte de lo que ellos le corresponde porque pertenecen a la cultura de Longaví y una muestra de ellos son los trabajos que se exponen cada año en la feria anual de Centros de Madres. “Nosotros somos un administrador de los recursos de todos los vecinos de la comuna, y así como existen Clubes Deportivos, Centros de Madres, Clubes de Adulto Mayor, Agrupaciones Juveniles, Bomberos, Instituciones en general, y el Municipio lo que hace es ordenar financieramente los recursos que llegan y que se producen para hacer una vida cívica y republicana, yo siempre le digo a los vecinos que no sientan que es un regalo, cuando arreglamos las garitas, los caminos, cuando entregamos ayuda social, es solamente que el Estado a través de las municipalidades tiene un órgano distribuidor de recursos y para que entendamos que no es un regalo de nadie y lo más lindo es que es un trabajo de ellos, además que mantiene una vida activa, social y cultural”.

Ángela Barrera, vecina del sector Los Cerrillos, beneficiaria de la entrega de materiales, se mostró muy agradecida y feliz ya que le permitirá realizar sus trabajos puesto que “es una alegría y un apoyo para nosotros, para nuestros trabajos y para seguir avanzando, nosotros hacemos pinturas, tejidos, bordados en croché, así que aprovecho de invitar a la comunidad a esta feria que se realizará el día 6 de diciembre en nuestra comuna”.

María Tapia, del Centro Flor del Llano, de la localidad de la Tercera, se sintió muy emocionada con los materiales recibidos, señalando que vamos a trabajar para hacer sabanas, cortinas, vamos a tejer, a mí me encanta el croché, y tejer a palillo, dios quiera que salga bonita la exposición”.

Finalmente, el edil, realizó la invitación a toda la comunidad “para que vengan a compartir el trabajo de las mujeres longavianas, que se suman otro tipo de trabajos también, las artesanas por ejemplo, pero en este caso son los Centro de Madres que hace su exposición anual con todos estos trabajos y recursos que el Municipio distribuye”, concluyó.