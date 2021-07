Deportes 15-07-2021

75% de avance presenta nueva cubierta del gimnasio Manuel Escárate de Parral





También está siendo dotado de un moderno sistema de iluminación y un extractor de aire que ofrecerá un ambiente climatizado en toda época del año. Además, la comuna contará con un curso de árbitros de futbol, que será ejecutado por Sence junto al Mindep-Ind y Anfa.







Una inversión de Mil 249 millones 889 mil pesos, se ejecuta la Conservación del Gimnasio Manuel Escárate de Parral.

El recinto ubicado en Avenida Delicias Norte, data de la década del ´70.

Producto del uso, sus dependencias cumplieron su vida útil.

El Municipio de Parral diseñó un proyecto de mejoramiento integral que es financiado con recursos del IND.

Hasta ese lugar llegó la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez.

Inspeccionó el avance de las obras que le están cambiando “el rostro” a este ícono del deporte, la recreación y las expresiones culturales que organiza la comunidad “este es un patrimonio deportivo que necesitaba una intervención. En el Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, está contemplado recuperar infraestructura deportiva que permita a los deportistas ocupar espacios de calidad para la actividad física y la práctica deportiva. La empresa a cargo de las obras me informó que en la partida de cubierta, se está llegando a un 75% de avance, mientras que, en el tema del cielo, se llega a un 20%. Ya llegaron los materiales para iniciar los trabajos de nueva iluminación. Los plazos van acorde al contrato”, dijo la autoridad del deporte maulino.

Constató además, que los trabajos van bien acelerados.

El recinto será dotado además, de un espacio para realizar ejercicios en máquinas especialmente habilitadas para ello.

Al respecto, la alcaldesa de Parral, Claudia Retamal Urrutia, señaló “el motivo de la visita de nuestra Seremi del Deporte es conocer las obras de adelanto de este Gimnasio. Nos hemos ido cuenta de cómo se le ha ido cambiando la imagen y, sobre todo, cómo se van a mejorar ciertos aspectos que son relevantes cuando estemos adentro, es decir, cuando se practique deporte, cuando estemos sentados en las graderías y en un lugar en donde antes nos ´moríamos´ de frío. Sufríamos mucho. Esto ha ido cambiando, ya que el sistema de techumbre viene con aislación, lo que nos va a permitir tener una temperatura más controlada. La acústica también va a cambiar. No olvidemos que aquí se hacen grandes eventos para los jóvenes y que lamentablemente no nos acompañaba la acústica, pero en deporte, sí. Se va a poder desarrollar de forma adecuada”, sostuvo la autoridad comunal.

En efecto, el sistema de iluminación del Gimnasio Manuel Escárate, mejorará de forma ostensible, como también el sistema de extracción de aire que otorgará un ambiente confortable. La entrega de estas obras está contemplada para fines de agosto.

Por otro lado, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos, hizo entrega del plan de capacitación de árbitros de futbol que tendrá en esa comuna, actividad que se desarrollará junto a Sence, Mindep-IND y Anfa.

Los interesados deben dirigirse a la Corporación de Deportes de la comuna.

La misma capacitación se hará extensiva a Hualañé, Teno, San Rafael, Romeral y Cauquenes.