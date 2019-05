Deporte 30-05-2019

80 niños colbunenses participaron en torneo de futsal

En el Gimnasio Municipal de Colbún, se realizó un campeonato de FUTSAL, donde participaron más de 80 niños de diferentes equipos entre los 8 y 12 años, de clubes de la comuna como Rojo y Negro, Bicentenario, Centenario, Las Cabras y Unión Colbún.

Este proyecto fue postulado al Concurso Fondeporte que realiza el Ministerio del Deporte a través del IND, con la idea de proyectar la actividad física y deportiva, tal como lo ha solicitado el Alcalde de Colbún, Hernán Sepúlveda.

“Realizamos un torneo muy bonito de futsal para las series infantiles de nuestros clubes deportivos, donde más de 80 niños de la comuna participaron jugando a la pelota en el gimnasio municipal, y muy contento por las opiniones de los niños, ya que valoraron mucho el compañerismo, el conocer nuevos amigos, puros valores positivos, que fue lo que más destacaron”, señaló Hernán Sepúlveda, Alcalde de Colbún.

“Estaba el compromiso de los papas y de todos, para que estos niños pudieran disfrutar con el futsal, ya que el alcalde quiere que los niños hagan mucho deporte y esta ha sido una bonita iniciativa, en donde estuvieron niños de toda la comuna”, indicó por su parte Ismael Fuentes, Encargado de Deportes de Colbún.

Los hinchas, papás y apoderados vibraron con el primer encuentro que se jugó entre Rojo y Negro y Bicentenario, fue ahí cuando los pequeños de ambos equipos demostraron todos sus dotes futbolísticos, para quedarse con el triunfo. El segundo encuentro fue entre Centenario y Las Cabras.

“Es bacán porque es divertido jugar a la pelota, yo conozco a los de Rojo y Negro, ojalá que salgan a jugar a la pelota todos los niños, porque es muy entretenido”, dijo Alejandro Cancino del club Bicentenario.

“Con esto se divierten los niños, aprendemos a jugar, es un juego no más, es bueno para la comuna, ya que se pueden conocer muchos amigos, son todos muy buena onda”, agregó Cristian Cofré del Club Centenario.

Los dos partidos finales enfrentaron a Unión Colbún y Rojo Negro por el segundo lugar, y el último fue entre Las Cabras y Unión Colbún, logrando salir campeón de este torneo de Futsal el equipo de Unión Colbún, quienes destacaron la organización de este torneo por parte de la Municipalidad. “Me parece bien este torneo, porque uno se entretiene, se puede desahogar por las tareas, pero además hacemos amigos y podemos hacer ejercicio, porque uno en el invierno come más”, manifestó Carlos Sepúlveda, Jugador de Unión Colbún.

“Lo más bacán es que uno conoce más gente y hace amigos, es entretenido este deporte, me gusta, además es bueno hacer deporte, por eso me gusta el futbol”, concluyó Benjamín Venegas, Jugador de Unión Colbún.