Nacional 08-12-2020

A 10 años de incendio en Cárcel de San Miguel, madre de víctima critica: "Aquí no hubo justicia"



Tras 10 años del incendio en la Cárcel de San Miguel, que cobró la vida de 81 internos el 8 de diciembre del año 2010, familiares de las víctimas exigen justicia.

Manuela Martínez, madre de Julian Valdebenito, joven fallecido en el siniestro, criticó al Estado por la ausencia de reparación a las familias de las víctimas, esto, luego de que el año 2014 la Justicia decidiera absolver a todos los presuntos responsables indirectos del siniestro, imputados por cuasidelito de homicidio.

En conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa, la madre de la víctima señaló que "aquí no hubo justicia por ninguna parte. El estado sabe que tuvieron la culpa los gendarmes, ese es el dolor más grande que tenemos nosotros".

"Los gendarmes tuvieron la culpa, ellos tuvieron tiempo de abrir las puertas, si ellos habrían las puertas no hubiese muerto tanta gente (...) Nosotros les pedimos al Presidente que tuviera una conversación con nosotros y nunca nos quiso recibir, Gendarmería menos", declaró Martínez.

"La justicia no ha llegado por ningún lado -lamentó- Lo que más quiero es que esto no se olvide; acá murieron 81 personas. El dinero no me va a devolver a mi hijo".

Con respecto a las indemnizaciones por parte del Estado, Martínez manifestó que los abogados solicitaban 200 millones de pesos por familia, sin embargo, tras la resolución del Séptimo Jugado Civil de Santiago "con toda la cifra que dieron de sanción (3.800 millones de condena al Estado), para cada familia, son como 35 a 40 millones de pesos".