A 147 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA PROVINCIA DE LINARES





147 años cumple la Provincia de Linares, desde que se promulgara la ley respectiva, el 11 de diciembre de 1873.

Los Alcaldes en ese tiempo eran José Dionisio Vela, Luis Jordán Tocornal y Agustín Toro Barros, en primer, segundo y tercer lugar respectivamente. Los regidores fueron Manuel Antonio Ferrada, Dionisio Pincheira, Ramón Barros, Justino de la Cerda y Rodolfo Ocampo. Suplentes eran Ramón Méndez y Bartolomé Vivanco.,

Ahora bien, la creación de la Provincia de Linares fue resuelta en el Congreso Nacional en noviembre de 1873. Su gestión se inició en 1867 a raíz de un proyecto presentado por el diputado por Linares Francisco Prado Aldunate y que contó con el apoyo del representante de Lontué José Manuel Encina. La iniciativa, sin embargo, no encontró respaldo en la Sala del Congreso.

Ahora bien, el diputado Prado Aldunate, si bien nació en Santiago en 1817, tuvo vinculaciones con Linares y Parral por su dedicación a labores mineras. Integró la legendaria Sociedad de la Igualdad, a mediados del siglo XIX y formó parte de la revolución de 1851, encabezada por el Coronel Pedro Urriola, quien murió en esa intentona y fue también diputado por Linares entre 1840 y 1843.

Prado Aldunate fue diputado por esta villa entre 1867 y 1870, reelecto en el periodo 1870 1873 y luego representó a Parral desde 1873 a 1876. Se le puede considerar el auténtico pionero de la creación de la Provincia.

En 1873, el tema, de interés para nuestros provincianos, fue nuevamente puesto en tabla por el diputado por Linares Juan Antonio Pando logrando su aprobación. El cuerpo legal consta de cinco artículos: en el número 1 divide a la provincia de Maule en dos, para dar vida a la Provincia de Linares, con los departamentos de Linares, Parral y Loncomilla. En el número 3, fija a Linares como capital de la provincia, a cargo de un Intendente y un sueldo de cuatro pesos y en el número 4 determina que el Gobernador del Departamento de Loncomilla tendrá un sueldo de dos pesos.

Fue promulgada el 11 de diciembre de 1873, con la firma del Presidente Federico Errázuriz y del Ministro del Interior Eulogio Altamirano e inserta en el Boletín de Leyes de la República, Libro XLI, páginas 401 y 402 del año 1873.

La alegría de los linarenses fue amplia y notable. El domingo 15 de febrero de 1874, la sociedad local se reunió en las casas de Chocoa, al norte de Villa Alegre, en esa época propiedad de la familia Armas, para celebrar el acontecimiento, enviándose un telegrama a La Moneda agradeciendo al Presidente Errázuriz. En medo del festejo se produce u conato entre los partidarios del ex Presidente Montt y los adherentes a Errázuriz, pero la situación no pasa a mayores.

Como un símbolo del progreso que asomaba a la nueva provincia, el 5 de noviembre de 1875 llega a Linares la primera locomotora del ferrocarril, anhelado adelanto de todos.

LA SUPRESION DE LA PROVINCIA

En 1929, el Presidente Ibáñez del Campo suprimió la Provincia de Linares y la anexó a la de Maule la que tuvo el rango de Capital, aun cuando con sede en Linares. Como es de suponer, ello causó protestas y reclamos surtidos entre sus coterráneos. Fue otro mandatario hijo de esta tierra, Arturo Alessandri, quien la restituyó en 1934. En 1974, el Decreto Ley 575 del 10 de julio de 1974 modificó administrativamente al país, creando doce regiones. La nuestra fue la Séptima, con capital Talca e integrada por las provincias de Curicó, Talca, Linares y Maule. La capital quedó al mando de un Intendente y las Provincias de un Gobernador.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia