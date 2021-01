Opinión 08-01-2021

A 15 MINUTOS

Todas y todos queremos vivir en una ciudad amigable, limpia y segura. Todos buscamos un espacio que nos permita poder llevar a cabo nuestros planes de vida junto a nuestros seres queridos o de manera independiente. Ese espacio por lo general está enmarcado dentro de un barrio o localidad acotada y ellos se encuentran en una ciudad, en una ciudad como Linares. Muchas veces nos vemos frustrados en nuestros sueños o planes porque debemos enfrentar los tacos, largas distancias para ir a trabajar, falta de áreas verdes cercanas a nuestros hogares, lejanía a servicios, falta o mal estado de veredas paraderos, luminarias en definitiva un mal equipamiento urbano y para qué hablar del transporte público.



Todos estos elementos y muchos más van moldeando a nuestra ciudad y en varias ocasiones no son considerados y son dejados en el olvido. Imaginemos que podamos tener a 15 minutos de distancia, ya sea caminando o pedaleando acceso a servicios, parques, al trabajo o a la escuela. Imaginemos que podamos contar con una red eficiente de transporte público complementada con una red de ciclovías y paseos peatonales que nos permitan estar a 15 minutos a puntos neurálgicos de nuestra ciudad. Esto es lo que los expertos llaman ciudades de 15 minutos. Así lo describe la alcaldesa de París, Anne Hidalgo: ¿Qué es el #VilleDuQuartDHeure (ciudad del cuarto de hora)?Es una ciudad con barrios donde puedes encontrar todo lo que necesita [a] 15 minutos de tu hogar. Esta es la condición para la transformación ecológica de la ciudad, al tiempo que mejora la vida cotidiana de los parisinos.



Esto significa repotenciar los territorios, nuestros barrios. Sacar al municipio del centro de la ciudad y llevarlo a cada uno de los sectores y barrios de nuestra comuna. Fortalecer los negocios de barrio y el comercio barrial. Tener áreas verdes de calidad en cada barrio y sector o habilitar las redes de ciclovías o peatonales que permitan una movilidad expedita a ellos. En definitiva desconcentrar a la ciudad, llevar a la ciudad a los barrios y sectores de Linares para que cada territorio pueda surgir y fortalecerse según sus propias dinámicas, permitiendo así que cada uno de los planes de vida de los linarenses se pueda desarrollar sin tener que recorrer un metro de más o perder tiempo en un taco, tiempo que podría estar con la familia o simplemente haciendo lo que más nos gusta.



Linares necesita un plan de Gobierno que permita hacer que nuestros territorios cuenten con los elementos necesarios para que todos, independiente de la condición social, física y/o espiritual, puedan desenvolverse y desarrollarse adecuadamente. Para ello es importante contar con un programa municipal, con iniciativas como un Plan para la Construcción Comunitaria de Barrios (mejoramiento participativo del entorno vecinal) Incluye la asistencia técnica, capacitación y provisión de insumos para que, a través del trabajo participativo, se puedan ir diseñando y construyendo proyectos para el mejoramiento de los barrios.



También implementaremos el Programa municipal de mejoramiento, generación y gestión del espacio público el cual contará con medidas orientadas al mejoramiento y generación de áreas verdes, espacios de circulación peatonal, zonas de recreación y esparcimiento, circuitos e instalaciones deportivas, además de espacios de carácter paisajístico y de valor ambiental.



Crearemos los Centros de Gestión Local (CGL) que serán espacios destinados a albergar diversas dinámicas socio productivas que generan beneficios locales (puntos de reciclaje, espacios informativos, culturales y recreativos, nodos de intercambio modal, servicios públicos y pequeños locales comerciales (amigables con el medio y que brinden servicios sociales).



La movilidad será una de nuestras prioridades al ser un factor que condiciona la competitividad de los territorios y la calidad de vida de las personas. No es posible para una comuna ser competitiva si no tiene bien resuelta la forma en que se moviliza la gente y los bienes. Igualmente, para una persona tener dificultades para transportarse significa un enorme menoscabo en su calidad de vida. Es así como implementaremos Vía Exclusiva para el Transporte Público con Estaciones de Intercambio Modal, generaremos una red de ciclovías urebanas y rurales, tendremos un Programa de Mejoramiento de Hábitos Viales.



Estas son algunas de las propuestas sobre movilidad y territorio que pondremos en marcha al llegar al municipio de Linares. Medidas centradas en los y las linarenses que les permitirán tener un buen vivir. Te invitamos a visitar nuestras redes sociales y revisar nuestro programa de gobierno, queremos hacerlo y podemos hacerlo porque Linares puede más.



(Waldo Alfaro)