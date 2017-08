Opinión 18-08-2017

A 65 años de su muerte San Alberto Hurtado y su visita a la provincia de Linares

El 5 de abril de 1952, la prensa local anunciaba los preparativos de la celebración de las Bodas de Plata sacerdotales del Obispo de Talca Manuel Larraín. Numerosas delegaciones y personalidades se disponían a viajar hasta Talca, para asistir a los actos litúrgicos.

El Padre Alberto Hurtado estaba ya afectado por la grave enfermedad que le llevaría, finalmente, a la tumba. Poco antes de embarcarse hacia el Maule, reconoció al Padre Álvaro Lavín, Provincial de los Jesuitas, que “De buena gana iría a acostarme a Calera de Tango”, pero no podía fallarle a su amigo Manuel Larraín, quien, además le había pedido el sermón de la celebración.

Era Semana Santa. El Padre Hurtado llegó a la Estación de Talca en la tarde del 14 de abril. Esa noche alojó en la residencia episcopal. Departió alegremente el reencuentro con su amigo y condiscípulo Manuel Larrain, tan cercano a él en sus doctrinas sociales.

Al día siguiente, 15 de abril, recibió la visita de la familia Cruchaga Santa María, encabezada por don Ismael Cruchaga, dueño de una amplia propiedad en Villa Alegre, en el sector de Putagán, al oriente de la vía férrea. Le sugirieron descansar en esa acogedora casona, tras los festejos de Monseñor Errázuriz, lo cual fue aceptado por el ilustre sacerdote.

La solemne misa en homenaje al Obispo talquino se efectuó el 16 de abril de 1952. La catedral estaba repleta con la presencia de numeroso público y las autoridades locales. Allí se escuchó el último sermón que pronunciara el Padre Hurtado y que es como un resumen de la vocación sacerdotal. En parte dijo:

“La grandeza del sacerdote es fuego para que el mundo arda, dispensador de un hambre y sed nuevas…Como el héroe y el santo. No es ciudadano dócil. Es el eterno insatisfecho, el que turba el orden social para preparar a cada momento una realización alta. Como Cristo, debe ser la víctima expiatoria; cargar con los dolores de los hombres y ofrecer por ellos el sacrificio. El sacerdote es alguien solitario. Hombre del Sinaí que, aunque combata en el llano, algo de él queda en lo alto…”

Fue oído en imponente silencio. Era ya un hombre reconocido por su gran – y también criticada – labor en bien de los más desposeídos.



No obstante, su acento cansado y su aspecto desgastado por la incipiente enfermedad, no pasaron inadvertidos a la multitud de fieles que le escucharon.

Los aristocráticos salones del Club Talca se abrieron luego para ofrecer un ágape al Obispo Larrain y la sociedad talquina. El convite está rodeado de los resabios tradicionalistas de la casi nonagenaria institución: “A las 7.30 de la tarde de hoy, el Club Talca – decía la esquela – abrirá sus puertas para ofrecer otra gran manifestación de cariño y reconocimiento al dignísimo prelado en su hermoso aniversario de las Bodas de Plata Sacerdotales” La nota definía la vestimenta de los asistentes: traje de gala y las damas sin sombrero

El Padre Hurtado traspasó ese umbral junto a su primo Ismael Cruchaga Santa María. Debió conversar de sus esfuerzos de reivindicación de los más humildes en esos lustrosos salones de refinados asistentes.

Esa misma noche, en el automóvil de sus parientes, viajó a la hacienda de Putagán, en Villa Alegre. Cruzó por la calle Comercio (Abate Molina de hoy) y siguió por Certenejas y Cunaco rumbo a la hacienda. Talvez preguntó por los ranchos que se alzaban junto al camino, por los niños que sufrían, por las duras tareas campesinas de sus padres.

Sólo un día permaneció el Padre Hurtado en la hermosa casona que dominaba el valle. Apremiado por sus obligaciones – y también por su enfermedad – retornó a la Capital en ferrocarril, desde la estación de Putagán. “La Mañana” de Talca, en dos líneas de la columna de la vida social, dio cuenta de su regreso a Santiago, el mismo día que lo hizo el Padre Juan Francisco Fresno. En el viaje le acompañó el sacerdote Álvaro Lavín.

Ya no pudo hacer su vida normal A poco de llegar, se vio afectado por una flebitis que le comprometió el pulmón y debió – a su pesar – guardar cama, en su austera pieza del Colegio de San Ignacio, ubicado en calle Alonso Ovalle.

En mayo de 1952, su salud se agravó con un infarto pulmonar y su médico de cabecera, el Dr. Rodolfo Armas Cruz (cuya familia provenía de Talca y Villa Alegre, ya que sus padres fueron dueños de las casas de Chocoa) le recomendó hospitalizarse. Ahí se descubrió una afección más severa: cáncer al páncreas.

El 24 de julio, la ciencia médica de esa época, se declaró incapaz de curar su mal y fue desahuciado. Recibió la noticia con alegría, diciendo que ya estaba “en las manos de Dios”, además de recordar que ese mismo día cumplía 29 años en la Orden de la Compañía de Jesús.

Su muerte, el 18 de agosto de 1952, mereció un pequeño párrafo en las columnas de “La Mañana”, pero esta nota se amplió cuando se describieron sus funerales y la imagen de la cruz que dos nubes trazaron en el cielo.

El camino de la santidad había comenzado en el Maule.



FOTO: Casa de Putagán, Villa Alegre, donde alojó el Padre Hurtado, en 1952.



Por: JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia