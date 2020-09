Deporte 27-09-2020

A 72 horas del debut, albirrojos hacen esfuerzos para presentarse ante Vallenar - En la semana fueron rechazados 13 jugadores de Tercera División.



No hay caso, da la sensación que este año de la “mascarilla” está afectando como una verdadera epidemia a los linarenses que vivieron una semana para el olvido. Abandonaron la institución cerca de 13 jugadores que tenían las esperanzas de llegar al profesionalismo. ¿Qué pasó?, simple, no tenían idea de las reglas que están vigentes hace mucho tiempo. A raíz de la emergencia sanitaria los clubes tuvieron un plazo más extenso hasta el 12 de agosto y sólo 4 jugadores que provenían del fútbol amateur, donde lógicamente no ocupaban cupo los jugadores que lograron el ascenso el año pasado, defendiendo los colores del “depo”, ahora son profesionales.

Eran tres los elementos que- curiosamente- fueron inscritos por Artigues, en el mes de febrero, pero no se pagaron las 7 UTM. A los jugadores que nos referimos son: Alejandro Fariña, Fabián Vásquez y Fabio Jiménez.

PALABRAS DEL TIMONEL

Marco Álvarez, quien, en declaración a una radio local, manifestó que “nunca fuimos tomados en cuenta por la S.A Lister Rossel, menos por Jorge Vergara, que estaba a cargo de la parte deportiva de la institución. Creo que Vergara vive en un mundo de “bilz y pap”. Cuando nos reunimos con el alcalde con la S.A, estuvimos todos de acuerdo en que trabajaríamos juntos. Pero eso no duró mas de una semana, porque nuevamente Jorge Vergara, fue incapaz de seguir informándonos lo que pasaba en el club, nosotros nos enteramos recién esta semana de esta situación de los jugadores”.

Desde nuestra tribuna creemos que si bien Vergara fue responsable al no escuchar a la Corporación, porque Álvarez no le llamó también la atención a Gabriel Artigues, con voz fuerte y clara, como la ha hecho con Vergara. Seamos objetivos, el ex dirigente de Colo-Colo, dijo en una oportunidad que se bajaban las cortinas del club, precisamente cuando llegó esta emergencia sanitaria. Como nosotros no estamos para creer “pomadas” que ya son clásicas en los dirigentes, da la impresión que el balón se lo pasan de un lado para otro. En resumen de cuentas, ambos son responsables, porque aquí se le ha hecho un tremendo daño a la institución que literalmente se está transformando en un verdadero “cachito” para el ente del fútbol criollo, producto de todos los inconvenientes que ha sufrido.

MIRANDO EL FUTURO

Pero, seamos optimistas, pese a todo, porque este tema lo deben solucionar juntos Vergara y Álvarez, quienes deberán inscribir los jugadores que faltan para completar el equipo. A decir por los que cubren las prácticas matinales en el estadio, el técnico Rubio, estaría “saturado” por todo lo que está sucediendo. Ya tenía listo el plantel y se fueron 13 elementos, ahora confía literalmente en un milagro para que todo quede listo para viajar a jugar el debut tan esperado para los linarenses.

Finalmente, como lo señalan varios, esto viene mal del año pasado, porque cuando Luis Pérez Franco sacaba campeón a Deportes Linares ya algunos en septiembre tenían claro que no seguiría en la institución o sea el verdadero “pago de Chile”.

Lo único bueno, entre todo lo malo, es que la empresa Linatal, a pesar que para variar existe una cuenta pendiente, siempre está apoyando a la institución y el viaje a La Serena se realizaría en un bus de esta empresa, gracias a gestiones realizadas por Álvarez.

