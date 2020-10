Opinión 07-10-2020

A 95 años de la Constitución de 1925



El 22 de febrero de 1925, don Arturo Alessandri embarcó en el puerto francés de Boulogne Sur Mer, en el vapor “Antonio Delfino”, para regresar a Chile. Ha sido llamado de vuelta, tras el fracaso de las diversas tentativas de gobierno desde su salida en septiembre de 1924. La escritora Iris Echeverría Larraín lo llama “El Enviado”. En esa devoción, la última junta de gobierno presidida por Emilio Bello Codecido resuelve, en marzo de 1925, dar su nombre a la Alameda de Santiago. Pero Alessandri lo rechaza y desde esa fecha la legendaria arteria se denomina Bernardo O’Higgins.

Tras asumir el 20 de marzo de 1925, Alessandri, el 4 de abril, invitó a la Moneda a 150 personas de las diversas opiniones del país. Les expuso que la Carta de 1833 había arrastrado a la patria a las circunstancias vividas y era necesario convocar a una Asamblea Constituyente en el menor plazo. Sugirió como fecha el 26 de julio, dando tiempo para las inscripciones electorales. Propuso crear esa asamblea con dos tercios de elección popular y un tercio de las fuerzas vivas de la nación.

Opinaron Eleodoro Yáñez, liberal, Enrique Oyarzun, radical, Arturo Lyon, Conservador, de distintas ideologías, pero coincidieron en que una Asamblea Constituyente era inviable por la agitación que provocaría en el país. El resto de los asistentes, incluso de izquierda, como el dirigente comunista Manuel Hidalgo Plaza, concordaron con ello.

Alessandri entendió los razonamientos. Entonces dictó el Decreto Ley 1.422 del 7 de abril de 1925 creando una “Comisión Consultiva” que a su vez se subdividió en dos organismos: la “Comisión de Reforma”, donde Alessandri y su Ministro de Justicia José Maza Fernández redactaron el borrador de la Carta y otra encargada del sistema de votación, para su aprobación o rechazo. La idea fundamental de Alessandri era que ninguna corriente de opinión quedara marginada.

En la primera reunión de la Comisión Consultiva efectuada el 16 de abril, Alessandri expresó a los integrantes la idea de terminar con el parlamentarismo, que obligaba a renunciar a los ministros antes que alcanzaran a imponerse de los problemas de su cartera, quitando al Presidente el derecho de mantener a los secretarios de estado, mientras contasen con su confianza. Resaltó que el Primer Mandatario está “para gobernar y no para ser gobernado”. Escuchándolo, el representante del partido Radical Carlos Vicuña Fuentes (más tarde se haría militante del socialismo) y quien era opositor a Alessandri, expresó estar de acuerdo en ello, por cuanto, recordó la frase de Julio César, “Es necesario que alguien en Roma piense y actúe por la enorme muchedumbre que no piensa ni actúa”.

Pero Vicuña Fuentes expresó además premonitorias palabras: “Es posible, sin embargo, que la irreductible anarquía mental de nuestra época, produzca discusiones tan estériles, tan discontinuas, tan incoherentes que sea imposible sacar de ellas las instituciones nuevas, que todos anhelamos para nuestra patria”

La Comisión de Reforma de reforma la compusieron Pedro Nicolás Montenegro, (liberal democrático) Enrique Oyarzún, ( radical) Eliodoro Yáñez, ( liberal democrático), Ramón Briones Luco (radical) Jorge Andrés Guerra, ( Nacional) Héctor Zañartu Prieto ( Liberal democrático), Manuel Hidalgo Plaza, (comunista) Francisco Vidal Garcés, (Conservador, de Talca) Romualdo Silva Cortés, (conservador) José Maza Fernández (Ministro de Justicia, de filiación liberal) Guillermo Edwards Matte (liberal, hermano de Ismael Edwards enconado enemigo de Alessandri), Pedro Nolasco Cárdenas Avendaño ( democrático liberal), Roberto Meza Fuentes (socialista, ex alumno del liceo de Talca), Carlos Vicuña Fuentes (radical) y Edecio Torrealba, quien actuó como Secretario. En algunas sesiones participaron Ricardo Ahumada Montero, ex rector del Liceo de Talca en 1891, Onofre Avendaño Flores, (de profesión sastre, de Talca), Rafael Silva Lastra, (profesor, de Linares) el Dr. Juan Marín Rojas y Daniel Martner de Talca y Constitución respectivamente. Como se observa, cinco maulinos formaron parte de esta trascendental instancia.

Don Alejandro Bustamante Cárpena, sugirió impedir la reelección indefinida de diputados y senadores. Pero la moción no fue aprobada. Don Luis Malaquías Concha, hijo del célebre político, propuso dar autonomía a las provincias con elección de gobernadores y otorgar autonomía financiera a los municipios, sin encontrar apoyo. Se realizaron 33 sesiones desde el 18 de abril de 1925 y hasta el 3 de agosto de ese año. Se redactaron tres proyectos constitucionales, de los cuales, en definitiva, se optó por uno.

EL PLEBISCITO CONSTITUCIONAL

Tras la discusión del texto, el 31 de julio de 1925 (tres meses después de iniciado este proceso) se ordenó imprimir y difundirlo y se dictó el Decreto Ley 461 convocando a un plebiscito nacional para el domingo 30 de agosto. El universo electoral era de 296.259 inscritos. Pero, para la gran mayoría de la población, este era un tema de poca trascendencia y se vislumbró un escaso interés en los comicios Hubo sufragio fuera libre y secreto y para ello se estableció el funcionamiento de Juntas Receptoras, con acuerdo de la ley de elecciones.

Los votos se confeccionaron en tres colores:

Color rojo, con el texto “Acepto el proyecto de Constitución presentado por el Presidente de la República, sin modificación”.

Color azul, con el concepto de “Acepto el proyecto de Constitución, pero con régimen parlamentario y la consiguiente facultad de censurar Ministerios y postergar la discusión y despacho de la ley de presupuestos y recursos del Estado”

Color blanco: con la simple expresión: “Rechazo todo proyecto”

Durante la campaña, la directiva de los partidos radical, conservadora y comunista, iniciaron una enérgica acción en contra del procedimiento de votación y la fórmula de gobierno propuesta por el Presidente. De esta guerrilla, los radicales terminaron descolgándose y aconsejaron la abstención. El único partido que apoyó la postura de Alessandri fue el liberal democrático.

Sufragaron 161.838 ciudadanos, (un 54.63% se abstuvo) de los cuales, 127.483 (un 94.84%) aprobaron el texto constitucional, 5.448 (un 4.05%) estuvieron por mantener el régimen parlamentario y 1.490 (un 1.11%) rechazaron todas las opciones.

Además, se fijó el 22 de noviembre de 1925 para la elección del nuevo Congreso, el cual asumiría sus funciones el 21 de mayo de 1926.

El 18 de septiembre de 1925 el Presidente dictó el Decreto Ley promulgando la nueva Constitución Política del país. Fue firmada por Alessandri y todos los Ministros en el Salón de Honor de la Moneda, tras el retorno del Te Deum de Fiestas Patrias de la Catedral. El acto fue ante los altos mandos de las fuerzas armadas y el Cuerpo Diplomático.

Todo el proceso de redacción, discusión, publicación, votación, aprobación y promulgación de la Constitución de 1925, una de las más respetadas de América y el mundo, demoró cinco meses.



Jaime González Colville

Academia Chilena de la Historia