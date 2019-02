Crónica 05-02-2019

A Canadian love story

El frío ya era intenso aquel lejano mes de noviembre en

Edmonton, provincia de Alberta, Canadá. Conduje mi auto fuera de la Calgary Trail y luego de entrar en la 51st. Ave, me detuve en cierto hotel. Yo buscaba trabajo. Ya había pasado un tiempo sirviendo en el área de shipping & receiving del Convention Inn Hotel, pero buscaba un lugar más cercano a mi domicilio en Millwoods. Con mi pésimo inglés, mezclado con francés, me presenté a conversar con la dama encargada de entrevistarme. Me dijo que le hablara solo en francés si así lo deseaba. Respondió una llamada telefónica mientras me atendía y así tuve ocasión de observar con más detención a la mujer al otro lado del escritorio: Rubia, gordita, de ojos verde/azulados de un intenso y profundo brillo y de una risa y simpatía que enloquecían toda alma y sus alrededores. En la parte personal de este encuentro me preguntó de qué país era yo y de dónde ‘me venía’ el idioma francés que estaba usando. Me contó que ella había estudiado en la Universidad de Alberta y en l’Université Laval de Quebec. Agregó que había finalizado sus estudios en L’Université de Paris, La Sorbonne. Era profesora de Idiomas modernos y mientras hacía uso de un año sabático, estudiaba el rubro “banquetes” en aquel hotel. La entrevista con esa mujer duró un tiempo mucho más largo de lo que yo había pensado. Me dio trabajo como ‘Bar tender’ y como yo no tenía ningún conocimiento del ramo, puso a un experto a mi lado para que me entrenara. La esperé fuera de su

oficina aquella helada tarde de fines de noviembre y le pedí que saliera conmigo. Tuvimos un excelente fin de año y nos casamos el mes de febrero, tres meses luego de haber hablado con ella la primera vez.

Aún conservamos el idioma francés en casa, entre nosotros, porque nos conocimos y pololeamos haciendo uso de éste… y porque el día viernes 15 de febrero, cumpliremos nuestros primeros treinta y nueve felices años de pololeo. Mi más cálido abrazo para Sharon Gail, mi señora, con

quien vivo en Vega de Ancoa, Linares.

Omar Goulart y Sharon Gail



(Omar Goulart)