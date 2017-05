Nacional 14-05-2017

A cinco meses de su desaparición, encuentran muerto al primo del comediante Daniel Alcaíno

El pasado 1 de enero se perdió el rastro del pintor de 34 años Maximiliano Pazmiño Fernández. Sus restos fueron hallados en la localidad de Liquiñe, Región de Los Ríos.

No han sido días fáciles para el actor nacional Daniel Alcaíno. A las polémicas que ha debido enfrentar por las rutinas de su personaje humorístico, Yerko Puchento, ahora se suma una tragedia familiar. Esto porque hoy se informó que su primo Maximiliano Pazmiño Fernández —quien se encontraba desaparecido hace cinco meses— fue encontrado muerto. Según informó el diario nacional La Cuarta, los restos del pintor de 34 años fueron hallados la noche del miércoles 10 de mayo, en la localidad de Liquiñe, Región de Los Ríos. El hallazgo lo habría hecho un vecino del sector, quien encontró el cadáver del hombre colgado de un árbol.

«Tenemos la certeza de que es él porque la ropa coincide con la que usaba cuando salió y las zapatillas que tenía», señaló Leonardo Pazmiño, hermano del joven. Pese a esto, actualmente se están realizando los exámenes de ADN para corroborar completamente esta información. «Estamos destrozados, pero esperamos que luego del dolor empiece el proceso de recuperación para cerrar el capítulo», añadió el hermano del pintor. La desaparición En vísperas de la celebración de Año Nuevo, Pazmiño había manifestado su intención de no celebrar esta festividad, ya que no se encontraba de ánimo. Posteriormente, la madrugada del 1 de enero, fue visto salir de su edificio en Ñuñoa con rumbo desconocido. Además, antes de desaparecer, el artista desconectó todas sus redes sociales y su teléfono móvil. Desde ese momento, la policía y su familia comenzaron una intensa búsqueda, que se extendió por diversos medios. Por su parte, Alcaíno asistió al matinal «Bienvenidos» para ayudar a que se masificara esta información.