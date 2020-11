Opinión 04-11-2020

A cincuenta años de la investidura presidencial del Dr. Salvador Allende JORGE IBÁÑEZ VERGARA Y EMMA JAUCH: PROTAGONISTAS DISÍMILES DE ESA FECHA





Hoy se cumple medio siglo de la asunción a la primera magistratura del Dr. Salvador Allende. El país se debatía entre el entusiasmo de unos y la creciente preocupación de otros. Pero ello no es materia de este artículo.

A las once de la mañana de ese miércoles 4 de noviembre, tomaron ubicación en la testera del Congreso Pleno, el Presidente del Senado Tomás Pablo Elorza, el Mandatario saliente, don Eduardo Frei Montalva, el electo, Dr. Salvador Allende Gossens, el Presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Ibáñez Vergara y el Secretario del Congreso.

El linarense Jorge Ibáñez, diputado por Linares (en un segundo período) había sido designado Presidente de la Cámara Baja el 12 de mayo de 1970, con votos de los diversos partidos quienes reconocieron su ecuanimidad y respeto conquistados en su gestión. Se mantuvo en esa alta función hasta el 20 de julio de 1971. Después de entonarse el himno nacional, don Eduardo Frei se desprendió de los símbolos del poder y, tras recibirlos el Presidente del Senado don Tomás Pablo, procedió a investir a don Salvador Allende Gossens. Durante algunos segundos, la piocha de O Higgins, símbolo del mando, permaneció en manos de don Jorge Ibáñez, en tanto Allende se ceñía la banda. Los rostros están tensos y serios en la mesa del Congreso.

No era la primera vez que un representante de esta región se ubicaba en la testera del poder legislativo al asumir un Mandatario: el 4 de noviembre de 1958, en la misma función de don Jorge Ibáñez, estaba el diputado por la zona norte del Maule, don Raúl Juliet Gómez en la asunción de don Jorge Alessandri Rodríguez.

LA EFÍMERA INTENDENCIA DE EMMA JAUCH

En la tarde del 4 de noviembre, asumió como Ministro del Interior don José Tohá González. Un día antes lo hizo don Daniel Vergara Bustos como Subsecretario del Interior para coordinar el traspaso del mando y actuar como ministro de fe de la ceremonia de asunción del poder. Como acontecía en todos los gobiernos, se habían resuelto las designaciones de las autoridades de cada zona, empezando, desde luego, por los Intendentes de las provincias, como correspondía a la jurisdicción de esa época.

Cerca de las cuatro del 3 de noviembre, nos refirió Emma, (en la única oportunidad que quiso evocar este episodio), recibió un llamado del senador don Rafael Tarud Siwady (1918-2002), quien le expresó que su nombre había sido propuesto para la máxima autoridad de Linares toda vez que, en la distribución política realizada, esa intendencia y la de Arauco le correspondieron al API (sigla del Partido Popular Independiente). Le manifestó que su designación estaba aceptada por el Ministerio del Interior. Tarud, una recia personalidad política de su tiempo, de notabilísimo liderazgo, fue Ministro de Economía y Comercio del Presidente Ibáñez (1953) y luego senador por Curicó, Talca Linares y Maule. Es autor de leyes pioneras, como la que protege a los llamados “hijos naturales”. En 1969 fue pre candidato presidencial, pero declinó su opción en favor de Allende. En 1987 es uno de los fundadores del PPD, junto a Ricardo Lagos.

Pero volvamos al tema. Esa noche del 3 de noviembre, el recordado noticiero El Repórter ESSO, en su titular inicial, informó: “Se designa en Linares a la primera mujer intendente: Emma Jauch”.

Al día siguiente, 4 de noviembre, la noticia era titular de primera plana en El Heraldo junto a la asunción del Presidente Allende. “La designación, decía la crónica, ha caído muy bien en todos los círculos de nuestra ciudad ya que la conocemos como maestra, como artista y como dirigente”.

En esa época estábamos iniciando nuestra labor como docente del Liceo de Niñas (aun siendo alumno de la U. de Chile), designado por la Directora doña Irma Saavedra, una maestra noble y comprensiva. Emma ejercía la asignatura de Artes Plásticas. Nuestra relación con ella era ínfima y tal vez nula, sin perjuicio de la gran amistad que nos uniría más tarde. Ese miércoles de noviembre, la poeta y pintora llegó a la sala de profesores exultante de satisfacción y recibiendo felicitaciones de colegas de las más diversas tendencias. Rodeada de personas, en un sillón, dijo que la cultura sería uno de sus objetivos. El cargo de Intendente de Linares estaba marcado por el luctuoso accidente donde, el titular de entonces, Jorge Fontana González, se estrelló en su vehículo y murió trágicamente al volver de Santiago la noche del 23 de octubre de 1970, por lo que la administración provincial estaba radicada en el Director de la Escuela de Artillería, Coronel Carlos Beytia Reed y el Secretario Abogado Manuel Francisco Mesa Seco, este último socio del Grupo Ancoa junto a Ema.

El 5 de noviembre, alrededor de las doce, la dirección del Liceo ofreció un champañazo a Emma, al que asistieron los profesores más cercanos a la nueva autoridad. Desde la sala de profesores, junto a dos o tres de los que no tuvimos cabida en ese egregio acto, escuchamos los brindis, parabienes y golpear de copas.

Ese mediodía Emma no tomó el taxi en que se trasladaba desde el Liceo a su hogar de calle Arturo Prat: lo hizo caminando y, algunos metros más atrás, íbamos nosotros, en dirección al terminal de buses, ubicado entonces en la Alameda, para volver a Villa Alegre. Comerciantes que salían de sus locales, gente que pasaba a su lado, alumnas que la aplaudían, daban un marco de indudable satisfacción al momento que vivía la maestra.

El viernes 6 – sigo este cronograma con la mayor fidelidad – llegaron al Liceo las adhesiones para un banquete en el Club de la Unión, ofrecido por los amigos de Emma. Las tarjetas, muy bien impresas, fueron rápidamente adquiridas por varios profesores.

Pero, al finalizar la mañana, un llamado de la Intendencia (era de Manuel Francisco Mesa, lo supe años después) demudó el rostro de la pintora. En realidad no era para informarle la fecha de su asunción al cargo. Se le escuchó hablar por largos segundos desde la Secretaría del Liceo, junto a la dirección. El primer intento de traspasarle el anexo a la privacidad de esta sala resultó fallido, por cuanto la Directora había salido y la dependencia quedó con llave.

Emma se reunió luego con algunos colegas de su tendencia en la sala de profesores. Se hablaba en voz baja. La pregunta ¿qué sucede? circulaba por los pasillos. A los pocos minutos Pedro Olmos llegó raudo. Luego hubo otro llamado, esta vez de Rafael Tarud. El matrimonio abandonó el liceo y en taxi, partieron rumbo a su casa de Arturo Prat. Era la una de la tarde el 5 de noviembre. Desde lo alto escuché la voz de la Directora Irma Saavedra: “Hay que avisar al Club de la Unión…”.

Años más tarde, llegó providencialmente a nuestras manos la declaración que abortó esa decisión (con membrete del Municipio de Linares) redactada por los máximos dirigentes de la Unidad Popular de Linares y enviada al Gobierno. No damos sus nombres, por cuanto ya en otros artículos hemos hablado de ello (ver El Centro de Talca de 27 de julio del 2003). En sus párrafos se acusaba a Emma de no haber “pertenecido a la Unidad Popular” y de haber expresado: “No trabajo por Allende porque Alessandri sale pampeado”, para concluir, con otras consideraciones nada halagadoras: “Que el personal de IANSA, Comités de base, Sindicatos y la Central Única de Trabajadores (CUT) se encuentran burlados con esta designación”.

La nota está fechada el 4 de noviembre. Es decir, el mismo día que asumió Allende. Debió ser llevada por mano a Santiago, por cuanto el 6, como se dijo, Emma fue informada de la anulación de su designación. Hasta hoy es difícil entender qué razón (o sin razón) fue tan valedera ante la Moneda para dejar sin efecto este nombramiento.

El domingo 8 de noviembre, en una esquina de El Heraldo, en primera plana, se expresaba, en parco lenguaje, que el nuevo intendente de Linares era don Enrique Barrientos Villarroel, Coronel en retiro de Carabineros, quien había asumido al mediodía del 6 de noviembre. Entre las explicaciones que dieron posteriormente quienes lograron anular el nombramiento de doña Emma, estaba que “era necesaria una persona conocedora de Linares y con destreza política”, pero la autoridad designada era de Puerto Montt y a los trece meses renunció a su cargo. Su reemplazante, Julio Acevedo Cervantes, venía de San Bernardo y estaba radicado en Santiago.

En tres o cuatro ocasiones preguntamos a Emma qué motivos tan poderosos fueron capaces de frustrar su alta designación. Pero eludió obstinadamente referirse a ello, no sin repetir que tampoco ella se lo explicaba.

Miércoles 4 de noviembre de 1970…Miércoles 4 de noviembre del 2020, medio siglo exacto.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia