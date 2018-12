Nacional 08-12-2018

A cuatro meses de la ley, el 80% de los chilenos usa bolsas de tela para ir de compras

A cuatro meses de que comenzara a regir la ley que prohíbe utilizar bolsas plásticas en el comercio a nivel nacional, un estudio reveló que la gran mayoría de las personas lleva una bolsa de tela cuando va de compras. De acuerdo a la encuesta –realizada por Cadem–, el 80% de los consultados aseguró que "siempre" o "casi siempre" utiliza esa modalidad para trasladar los productos que adquiere.

"Las personas han abandonado las bolsas plásticas, lo de que da cuenta de un cambio muy significativo y muy rápido. En menos de un año, se produjo un cambio relevante", comentó el gerente de asuntos públicos de Cadem, Roberto Izikson, quien afirmó que "esto demuestra que cambios legales", así como iniciativas públicas o privadas, "generan cambios en las actitudes y en el comportamiento de las personas". Según establece la nueva ley, las grandes tiendas podrán seguir entregando un máximo de dos bolsas por cada compra hasta el 3 de febrero de 2019. A partir de ahí, ya no podrán entregar bolsas. En tanto, el comercio pequeño y mediano podrá hacerlo hasta 2020. "Es una tremenda noticia que la ciudadanía ya hizo el cambio de switch (...) Ellos no solamente están llevando la bolsa (de tela), sino que además están conscientes que eso es una contribución al medio ambiente", destacó el jefe de la oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente, Guillermo González.

En su análisis, "la ciudadanía está ávida de participar en iniciativas para contribuir con el medioambiente" y "necesita tener la infraestructura y las formas prácticas de poder hacerlo". Otro dato de la encuesta que refuerza esa idea es que la mayoría de las personas (57%) cree que el principal encargado de preocuparse del medio ambiente son ellos mismos, los ciudadanos, por sobre otras entidades, como el Gobierno (31%) y las empresas (12%). Roberto Izikson comentó que ese dato es llamativo, ya que "en general, las personas tienden a poner los problemas fuera de ellas, en el Estado, en las empresas, y no asumen una responsabilidad sobre un cambio importante". Sin embargo, "en este caso, la gente está asumiendo su responsabilidad y el rol que tiene en el cuidado del medio ambiente". Alternativas a los "puntos limpios" El sondeo también muestra que el 57% de las personas recicla o separa los residuos en su hogar y la principal forma para hacerlo es acudir a los puntos limpios que están ubicados en espacios público (52%); luego a los puntos limpios que hay en supermercados y el retail (36%); y en tercer lugar el condominio o edificio (23%). Sobre esto, Guillermo González, del Ministerio de Medio Ambiente, comentó que "para muchas comunas los puntos limpios son una excelente solución, pero para otras no tanto", esto ya que "cuando la gente no tiene auto y los puntos limpios están lejos, subirse a la micro y llevar los residuos es muy difícil".