Crónica 29-08-2018

A cuatro meses de la PSU: ¿Cómo aclarar las dudas vocacionales mientras se prepara la prueba?

Muchos jóvenes que rendirán la PSU el próximo 26 y 27 de noviembre todavía no tienen claro qué camino tomarán en la educación superior. Para ellos, un experto en orientación vocacional y un ex puntaje nacional entregan algunos consejos.

Si bien aún quedan casi cuatro meses para la realización del examen de admisión que mide los contenidos de la enseñanza media, son muchos los estudiantes que ya empiezan a definir qué carrera estudiarán, donde un buen puntaje puede ser la clave para quedar seleccionado en la mejor alternativa. Sin embargo, en este periodo también surgen las primeras dudas vocacionales entre algunos jóvenes, lo que puede incidir de manera negativa en los resultados finales de la PSU. Dudas vocacionales ¿A qué me quiero dedicar en el futuro? Esta es una pregunta que todavía genera incertidumbre. Por ese motivo, Patricio Pulgar, fundador y director de Vocacional, aconseja que a la hora de escoger una carrera el estudiante se enfoque en su área de interés y en desarrollar competencias. En el primer punto, el experto da como ejemplo que si un joven está dividido entre estudiar derecho o ingeniería civil, "en general se piensa que está desorientado vocacionalmente, sin embargo, en el mundo laboral eso no es así, ya que uno puede trabajar en distintas áreas".

En ese sentido, dice que hay que "tratar de bajarle la exigencia a la elección y sacar esa imagen de la cabeza de que hay que encontrar la carrera exacta, porque no es sano que se le exija a alguien que tome una decisión en medio de una oferta masiva y múltiple de carreras". El experto cree que desarrollar una carrera profesional es algo "que se da con el tiempo, en el día a día y muy a largo plazo, ya que lo que eliges hoy puede estar obsoleto mañana". Asimismo, Pulgar dice que el estudiante tiene que preocuparse de sus competencias que incluyen tener autonomía, disciplina, liderazgo y que pueda cultivar buenas relaciones. "Si eres competente puedes ser exitoso en cualquier carrera", asegura. También aconseja fijarse en las distintas especialidades de cada profesión, puesto que entrega una información más cercana de lo que ocurre laboralmente. "Por ejemplo, un abogado puede trabajar en distintos ámbitos; puede dirigir una empresa o trabajar en un equipo de investigación", agrega. Preparación sin distracciones Aunque es normal que los jóvenes tengan dudas vocacionales a cuatro meses de la PSU, rendir una buena prueba puede ayudar a despejar el camino y tener mayor claridad sobre el futuro laboral. En ese caso, Benjamín Tapia, puntaje nacional en Matemáticas 2017 y ahora estudiante de ingeniería civil industrial, entrega algunos consejos para esta última etapa antes del examen.

El ex alumno del colegio Rubén Castro de Viña del Mar dice que este periodo no es un buen momento para repasar toda materia desde el principio, porque a estas alturas eso ya se debería haber hecho. Sin embargo, recalca, lo que sí es fundamental es la ejercitación de los contenidos más débiles. "Mientras más se acerque la fecha yo tengo que ir ejercitando más las distintas pruebas y lo mejor es estar 100% enfocado en los temas específicos que aún no manejo". Tapia agrega que para mejorar los puntajes "los ensayos son claves porque te dan una visión global. Uno puede identificar en lo que se estoy bien y en los que necesito mejorar". Y con respecto a los estudiantes que no saben que carrera seguir, el ex puntaje nacional relata su experiencia: "Yo me decidí el 28 de diciembre porque todavía estaba perdido. No es un problema el que no se decidan, después de la PSU uno puede pensar con calma lo que quiere".