Deportes 19-03-2022

A darlo vuelta: Diablos Rojos con mentalidad ganadora enfrenta esta tarde a 21 de mayo en el Tucapel Bustamante Lastra





Se define a uno de los finalistas en Copa de Campeones senior 35

Desde las 19 horas el club Deportivo Diablos Rojos, deberá primero cambiar la historia del paupérrimo resultado que consiguió en la capital del piduco. Un duelo que fue muy complicado y donde los linarenses merecían algo más. Aunque el portero Pinto se dio el lujo de contener un penal casi al término del partido.

El único tanto del encuentro, llego luego de una falta de Moreira, lo que provocó el tiro libre para 21 de mayo, por un costado del área grande, el balón que da en la barrera y lo aprovecho Esteban Moya, decretando la ventaja a los 31 minutos del primer tiempo.

En tanto que en el complemento Diablos Rojos, trató de buscar la igualdad tuvo varias ocasiones claras para cambiar la historia una de las ultimas fue una pelota en profundidad de Miguel Ayala, que provocó la mala salida del portero de 21 de mayo y que no pudo ser conectada por el atacante de los rojos.

Los dirigidos por Sepúlveda, formaron con: Pinto, Martínez, Moreira, Vega, Sepúlveda, Sepúlveda, Cavieres, Zenteno, Luengo, Sánchez y Ayala. Una alineación que esta tarde nos imaginamos saldrá con algunas novedades porque la idea es liquidar desde el pitazo inicial.

Para el estratega de los del Maule Sur “fue un partido muy trabado, muy complicado ya que ellos tienen un buen equipo. Nos marcaron el gol y después salimos con todo a buscar la igualdad no pudimos, no nos salieron las cosas, lamentable porque hicimos un gran desgaste. Creemos que lo podemos dar vuelta en Linares esta tarde. El tema de los arbitrajes todo lo conocemos especialmente algunos que favorecen a los equipos del Maule Norte, por eso nos lleno de amarilla a prácticamente todos nuestros jugadores, en cambio las faltas que ellos cometían nada. Pero, la llave está abierta y vamos a luchar nuestra opción”.

El valor de la entrada para apoyar a Diablos Rojos esta tarde en el Polideportivo Tucapel Bustamante Lastra, tendrá un valor de 2 mil pesos generales y se cumplirán todos los protocolos sanitarios.

Los Rojos, clasifican ganado por 2 a 0 o 3 a1, en el caso de ganar por la mínima se definirá desde el punto penal y si ganan por 2 a 1 pasa a la siguiente fase 21 de Mayo, por el gol de visitante .

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo