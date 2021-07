Crónica 10-07-2021

A días de las primarias: ¿Cómo será el proceso y quiénes pueden votar?

El analista político y académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera, explicó que la participación en esta votación no se puede comparar con otras elecciones nacionales o municipales, ya que solo se miden dos conglomerados políticos, por lo que se estima una baja participación.



El 2021 ha sido un año marcado por el factor electoral. A las ya realizadas votaciones para alcaldes, integrantes de la Convención Constitucional, gobernadores regionales y concejales, se suma la elección primaria para definir candidatos presidenciales, jornada que se llevará a cabo el domingo 18 de julio.

En esta nueva votación, son dos los pactos políticos participantes: Apruebo Dignidad y Chile Vamos, quienes escogerán a su candidato único para la elección presidencial que se efectuará en el mes de noviembre.

El académico e integrante del Centro de Análisis Político (CAP) de la Universidad de Talca, Mario Herrera, explicó algunas de las características de esta elección, indicando que ésta no se puede comparar con otros procesos nacionales o municipales. “En ella se esperan los votos de militantes, adherentes, de personas que pertenecen o simpatizan con alguna de estas coaliciones, por lo tanto no será extraño que la participación electoral sea particularmente baja”, expresó.

El analista político agregó que esto se debe a que solo se escogen candidatos de dos de las coaliciones existentes en el país, a lo que se suma que en la elección no se define un cargo directamente, sino que a un candidato para el proceso de elección presidencial.

De acuerdo al especialista, se debe tomar como ejemplo lo que ocurrió en relación a la participación, en las elecciones primarias de gobernadores regionales, donde se observó este mismo fenómeno.



¿Quiénes pueden participar?



El domingo 18 de julio podrán votar dos grupos, el primero de ellos lo conforman las personas independientes que no militan en ningún partido político. “Estos votantes se encontrarán con una papeleta única que contempla todos los candidatos de las dos coaliciones, y donde se deberá optar solo por una preferencia, es decir por uno de los postulantes”, precisó Herrera.

Otro grupo que puede sufragar, son las personas que militan en alguno de los partidos de las dos coaliciones participantes del proceso de primarias. “En ese caso, recibirán una papeleta distinta, en la cual vendrán solamente los candidatos de su sector”, explicó el académico.

Existe además un grupo de personas que no pueden asistir a votar, que está conformado por militantes de partidos políticos que no se presentan en la primaria. Es decir, integrantes de otros conglomerados diferentes a Chile Vamos y Apruebo Dignidad.

Un aspecto importante a destacar en relación a los resultados de la elección primaria, es que quienes resulten perdedores en ambas coaliciones no podrán presentarse como candidatos independientes en la elección presidencial de noviembre. “Ellos quedan inhabilitados para ese proceso”, puntualizó el académico de la UTalca.