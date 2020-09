Opinión 17-09-2020

¿A dónde vas tortura?



…Y la Piedad le preguntó a la tortura

¿A dónde vas?

A Chile, donde los asesinos, violadores, traidores

y complotadores me necesitan una vez más,

para acallar al pueblo, canciones y guitarras

y la voz de Víctor Jara,

respondió la tortura ¡sin piedad!

¿Quién va a ser tu primera víctima?

¡La Verdad! Y después seguiré con la libertad y la dignidad

¿Y no tienes piedad? le preguntó la Piedad.

¡No! Porque los que me necesitan

no la han tenido jamás.

¿Y soñar…?

Al igual que a Víctor, reflexionó la Piedad,

…todo está prohibido soñar.

¿Por qué?

Continuó la Piedad…te lo has preguntado tantas

veces a las piedras del camino, a las autopistas,

que te llevan hacia los horizontes quijotescos.

¡A tus ojos reflejados en los pobres.

Porque el lobo está presente.

Te come tus sesos, tus entrañas

y tus sueños.

Es el lobo presente en cada apretón de manos,

en cada sonrisa, en cada dedo índice acusador,

para morderte y borrar de una mascada,

lo que tus sueños crean, y aún no lo reconoces,

sino cuando te ha mordido.

Y entonces sabrás si ha sido en vano tu vida…

Las flores que cultivaste, el perfume de tus huesos,

las semillas de conciencia que sembraste,

y los ojos de tu esposa y de tus hijas que amaste.

¿Será sólo un sueño?

No importa, mientras tú vivas en nuestros corazones,

no temeremos al lobo.

…Y la Piedad entre grandes sollozos, vio alejarse

a la tortura, inclemente, por los caminos siniestros

de las acechanzas.



Nota: El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, sorprendió a Víctor Jara en la Universidad Técnica del Estado, donde fue detenido junto a otros profesores y alumnos. Lo llevaron al Estadio Chile, convertido en campo de concentración en donde permaneció cuatro días. Lo torturaron durante horas (le realizaron quemaduras con cigarrillo, le rompieron los dedos a culatazos, le cortaron la lengua y lo sometieron a simulacros de fusilamiento). El 16 de septiembre lo acribillaron, con 44 impactos de bala, el cuerpo fue encontrado el día 19 por vecinos de la Población Santa Olga en las cercanías del Cementerio Metropolitano, junto a los cuerpos de otras personas.





Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista