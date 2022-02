Policial 09-02-2022

A dos días de abandonar el Gobierno, Allamand ya asumió como secretario general iberoamericano

El histórico dirigente RN dejó la Cancillería debido a las críticas por su nula presencia -se fue de vacaciones a Europa- en medio de la crisis migratoria que vive el norte de Chile.

Liderará la Segib, con sede en Madrid, por los próximos cuatro años, con opción de renovar el cargo por un solo periodo.



Andrés Allamand (RN) asumió este martes como nuevo secretario general iberoamericano, tras su polémica renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores el fin de semana.

El ex ministro liderará la Secretaría General Iberoamericana (Segib) por los próximos cuatro años, con la posibilidad de -según lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio de Santa Cruz de la Sierra- renovar solo una vez por otro periodo.

Allamand, que fue nombrado en el cargo el 26 de noviembre de 2021 por consenso por los gobiernos de los 22 países iberoamericanos, reemplazará a la costarricense Rebeca Grynspan, quien dejó sus funciones en septiembre del año pasado.



La renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores se dio en medio de un gran número de críticas por su labor en las últimas semanas, sobre todo por su nula presencia en medio de la crisis migratoria que se vive en el norte del país.

Su salida del Gobierno fue al regreso de sus vacaciones, en las que visitó España para sostener una cita antes de asumir como titular de la Segib, mismas fechas en las que el norte de Chile enfrentaba una compleja situación con manifestaciones y paralizaciones en Iquique y Arica.

Con su renuncia y su nuevo cargo internacional, Allamand afirmó en su discurso de salida que "este momento marca el cierre definitivo de mi larga vida en la política nacional".

Su puesto será ocupado en subrogancia por Carolina Valdivia Torres, quien se desempeñaba actualmente como subsecretaria de Relaciones Exteriores.



"ES UN PREGUNTA BASTANTE MACHISTA": CUBILLOS RESPONDIÓ A PRESUNTO VIAJE A ESPAÑA



Ante esta nueva designación de Allamand, que lo hará mudarse a España, sede de la Segib, se generó la duda sobre si la constituyente de Vamos por Chile Marcela Cubillos, esposa del ex ministro, se iría con él al país europeo.

Esta especulación fue recibida con molestía por parte de la ex ministra de Educación, quien aseguró en sus redes sociales que se trata de una "pregunta machista" y que cada uno tiene la responsabilidad en sus respectivos cargos.

"La pregunta de si me quedaré en Chile o me iré a España es una pregunta bastante machista, pero la responderé: Allamand fue elegido en un cargo y yo fui elegida en otro. Profesionalmente cada uno en lo suyo, como corresponde", puntualizó la constituyente.