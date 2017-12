Deporte 30-12-2017

A Fondo con…. Jorge “Salvaje” Pacheco

El próximo año cumplirá los veinte, fanático del boxeo mexicano, fue jugador de cadetes de Deportes Linares, pero no le gustó, prefirió colocarse guantes y pelear en un cuadrilátero defendiendo a esta ciudad encantadora.

Viene trabajando en silencio hace más de dos años disputando combates fuera de Linares, hasta que se corrió la voz y lo descubrieron. Con el apoyo de la Corporación municipal a través del alcalde Mario Meza, quien creyó en Jorge Pacheco y montó un cuadrilátero en el gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto , con una respuesta extraordinaria donde literalmente en esa velada boxeril no cabía ni un alfiler.

Muy emocionado “el Salvaje” Pacheco, agradeció a todos los que le dieron su respaldo: “pensaba que estaba en un cuadrilátero de las Vegas, fue fantástico en todo sentido. Desde pequeño me ha gustado el boxeo, es mi alimento de cada día, necesito estar boxeando”. Agrega que después que abandonó el fútbol porque no le gustó, reflexionó y se dio cuenta que tenía dos caminos: el primero enfocarse en algo que le apasionara o elegir el camino del alcohol y las drogas. “Por suerte descubrí el boxeo. Antes de escoger este deporte yo siempre cuando todos estaban durmiendo en mi casa veía las peleas mexicanas, me emocionaba y lloraba pensaba algún día tendré esa misma garra de estos púgiles”, apunta.

“El boxeo a pesar de ser un deporte muy agresivo entrega muchos valores, el amor a la familia, a la vida porque se extraña cuando no estás con ellos, por eso ahora que estoy con vacaciones quiero recibir todo ese cariño porque cuando estás lejos uno se siente muy solo” afirmó.

Jorge, compite en la categoría 60 kilos liviano ligero, y reitera que después de esa gran velada que fue un sueño hecho realidad se le abrieron muchas puertas. El contacto con el alcalde fue clave porque gracias a su respaldo fue campeón selectivo, lo que le permitió ser llamado a la selección chilena, donde tuvo que ganar cuatro combates en el selectivo Elite Adulto en las ciudades de Talca, Osorno, Puerto Montt y Los Muermos.

Una de las metas de Pacheco es ser una leyenda en el boxeo: “quiero ser mejor y hacer historia, paso a paso, porque hay pocos seleccionados nacionales, sobre todo en esta disciplina”.

EL VIAJE A CENTRO AMÉRICA

Era la primera vez que se subía a un avión , a pesar que había peleado en Perú , pero ese viaje fue en bus , éste era totalmente diferente en avión. “Fue una experiencia inolvidable, todo cambia, las comidas , el ambiente, los púgiles son de una contextura, diferente, su físico el peso etc. La primera pelea fue en República Dominicana, donde disputamos la Copa Roma. Era todo nuevo, la gente, mucha policía en las calles con metralletas hasta en los negocios más pequeños, una cultura que nunca había visto”, dijo.

“Luego nos fuimos a Ecuador a disputar la Copa del Pacífico, donde era un ambiente más tranquilo, sin tantas restricciones, buena comida, estuvimos en Guayaquil donde hay una cuna de boxeadores. Tuve 5 peleas donde gané mucha experiencia con grandes figuras de este deporte”.

“Finalmente tuvimos la última pelea en Panamá. En lo personal fue gratificante porque el entrenador se dio cuenta de mis condiciones , porque yo era un tipo nuevo que no tenía roce a nivel internacional ni siquiera un entrenamiento de alto rendimiento, me preparé dos semanas, pero igual aproveché la oportunidad porque no me noquearon y tuve fallos divididos que los pude haber ganado. Siento que fui un poco tímido, creo que pude haber dado más, espero algún día regresar y entrar con todo buscando la victoria para mi ciudad”, aseveró.

Jorge Pacheco se tiene mucha fe y dice que antes de comenzar un round mira al cielo y le pide a su abuela, a su bisabuelita y un primo, que le dan esa fuerza necesaria para enfrentar un combate.

El Salvaje Pacheco catalogó este año como muy productivo: “gané mucha experiencia y madurez, fue increíble. Mi primera meta es obtener una medalla en los Juegos Sudamericanos y salir Campeón. Este año fue de conocimiento del ambiente, pero el próximo año quiero ser más ambicioso. Es muy probable que en febrero tengamos la oportunidad con la selección chilena de viajar a México para prepararnos para estos Juegos y llegar lo más completo posible”.

Jorge espera que se vuelta a repetir una velada boxeril en Linares, pero eso depende las autoridades porque la gente que me lo en la calle le pregunta cuando peleará nuevamente.

Al final de la nota Jorge “Salvaje” Pacheco, agradece al alcalde por la oportunidad que le ha brindado para financiar los viajes a Santiago, donde todo es diferente. Agrega que es el único “sureño” y que ha tenido que lidiar en buena onda con las bromas de sus compañeros seleccionados.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo