Opinión 24-07-2019

A la Alameda regresa la Casa de la Cultura “Margot Loyola Palacios”

Con su nombre fue inaugurada el 27 de octubre del 2011, en cuyo acto estuvo ella, su esposo Osvaldo Cádiz, el Alcalde Rolando Rentería Moller y Concejales, autoridades y numeroso público.

El actual Municipio, con su Alcalde Mario Meza Vásquez y el Concejo, la retornaron desde un sector del Teatro Municipal, a su lugar de origen, remodelando y mejorando esta sede, con financiamiento propio, cuya reapertura será el 15 de septiembre ( natalicio de Margot). ¡Es una buena noticia!

El Alcalde de Linares Mario Meza, ha informado por los medios de comunicación (“El Heraldo” del 19 de junio pasado) esta buena noticia, cuya necesidad se había convertido en “voz populi”, en los diversos sectores, especialmente aquellos relacionados con la cultura.

Ella fue trasladada a un sector del Teatro Municipal, cuyas dependencias en varios pisos, no eran funcionales para sus fines, e incluso trascendió que Margot Loyola al conocer dicho traslado, habría expresado su oposición e incluso quitar su nombre a esta Casa de la Cultura, hecho que no se concretó, por diversas gestiones realizadas en tal sentido.

La autoridad municipal de la época le entregó esta sede al Adulto Mayor, quienes por diversas razones la dejaron de ocupar. Al quedar desocupada y como lamentablemente ocurre, sufrió destrozos en ventanales y robos, que obligaron a tapiarla para evitarle males mayores y que hoy felizmente está en proceso de restauración.

La Municipalidad me honró (2011) al solicitarme que fuera la persona que refiriera, en esta inauguración, a su personalidad y trayectoria artística y folklórica, que significó publicar en este diario una Columna sobre su impresionante Curriculum, el cual me haré un deber de actualizarlo para el 15 de septiembre. Además fui uno de los firmantes del documento enviado a la Municipalidad, oponiéndome a este traslado.

Hitos de su trayectoria

Margot Loyola es la linarense más emblemática y que nos ha honrado. Nació en esta ciudad el 15 de septiembre de 1918 y falleció en Santiago, en su residencia en la Comuna de La Reina, el 3 de agosto del 2014 (96 años).

Desde joven tuvo aficiones por la música, formando con su hermana Estela el famoso duo de música chilena las “Hermanas Loyola”, y desde ahí proyectándose hacia los niveles nacional e internacional.

Además de cantante, fue Investigadora del Folklore, creadora de piezas musicales, Profesora Universitaria, recorrió Chile entregando su mensaje de chilenidad y rescatando las tradiciones populares. Formó Conjuntos Folklóricos, siendo “Palomar” el último de ellos, con su nombre en reversa.

Editó libros y dejó grabaciones en Chile, España, Francia, Rumania, Rusia, Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia y en países americanos.

Académica de la Universidad de Chile (1972); Premio Nacional de Arte en Música (1994); Doctora “Honoris Causa de la Universidad Arturo Prat (2010); Profesora Emérita de la Universidad Católica de Valparaíso (1998).

Por su parte Linares no estuvo ajena a distinguirla declarándola “Hija Ilustre” (1987); le otorgó la “Medalla de Plata” (1990) y designando con su nombre la Casa de la Cultura (2011).

Mi opinión

Demás está decir que apoyo este regreso, pues simbólicamente corresponde, pues allí estuvo ella y con su presencia oficializó este acontecimiento y según he sabido este proyecto de recuperación contempla varias novedades, que harán atractivo este lugar y más aún, si en su frontis se acuerda instalar su estatua, con el pañuelo al viento.

Se convertiría en una atracción turística y la Alameda se enriquecería en todo sentido, en sus cinco cuadras, desde las calles Lautaro (partiendo del Liceo Bicentenario “Valentín Letelier”, linarense eminente, cuyos restos descansan en su frontis), hasta San Martín, en cuyos entornos están el Museo de Artes y Artesanía; el nuevo edificio de la PDI; el Colegio Amelia Troncoso, Carabineros y Gendarmería, la Cancha de Básquetbol “Arnaldo Toro” y el Cuerpo de Bomberos y cercano el Mercado Municipal.

A la Casa de la Cultura, después del acto dado con el nombre de “Margot Loyola Palacios”, hice entrega al entonces su Director Sr. Eduardo Méndez, los siguientes documentos: Copia de su Curriculum; archivos de prensa, copia del discurso pronunciado en esa oportunidad, en el entendido de editar un folleto sobre ella y su trayectoria, para ser distribuido en las Escuelas, Liceos, Bibliotecas y organismos culturales y de la comunidad, lo cual está pendiente (es de esperar que esté esa documentación).

Por último la copia de su Curriculum fue facilitada por la Srta. Antonia Villa Valencia (fallecida), quien disponía de un original, ahijada de don Recaredo Loyola, a cuyo domicilio llegaba Margot y su esposo, cuando visitaban Linares, cuya ciudad natal ella nunca olvidó.



Raúl Balboa Ibáñez





Leyenda e fotos:



1.- En el frontis de la Casa de la Cultura en la Alameda, cuando se instituyó con el nombre de “Margot Loyola Palacios” a esta sede. De izquierda a derecha: Raúl Balboa, hizo el discurso de rigor; representante de la Escuela de Artillería; Osvaldo Cádiz, esposo de la artista; Margot Loyola; el Alcalde Rolando Rentería, autoridades e invitados.

2.- Margot Loyola con su inseparable guitarra.- En Linares para su natalicio, la Municipalidad organiza con los estudiantes y Conjuntos Folklóricos la actividad “Mil pañuelos al Viento”, que se ha convertido en una atractiva tradición.