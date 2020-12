Deporte 20-12-2020

A las 18:00 horas en Talca: Deportes Linares tendrá nueva final para sumar puntos ante Deportes Recoleta



A pesar de estar jugando dos partidos por semana jugadores han subido su nivel físico y futbolístico

Con gusto a poco, luego de la derrota ante Lautaro de Buin, los linarenses se enfrentan a otro equipo que está en la parte alta de la tabla de posiciones. Han tenido un nivel superlativo y sólo falta concretar las ocasiones que se crean durante los 90 minutos.

Una de las noticias positivas de la semana fue la realización del convenio de ayuda entre la corporación de Deportes Linares y el CFT San Agustín, en la carrera de Masoterapia. En la oportunidad alumnos de esta especialidad entregaron masajes terapéuticos a los jugadores de Linares, en conjunto con tratamientos para disminuir el estrés, las fatigas, dolencias musculares, prevenir las contracturas y lesiones deportivas para afrontar de la mejor manera lo que resta del torneo. Esta fue una actividad que estuvo coordinada por el kinesiólogo de los albirrojos, Cristóbal Muñoz y el jefe de carrera de Masoterapia del CFT San Agustín, Francisco Viveros. Fue así que los jugadores, que se vieron beneficiados con este servicio fueron: Bastián Irribarra, David Pérez, Mauricio Iturra y Nicolás Barrera. Lo que sin duda fue bastante positivo es que se unan las instituciones de la ciudad para apoyar y realizar convenios que vayan en apoyo de nuestros jugadores.

DEPORTES RECOLETA

El equipo capitalino, venció a los albirrojos en el minuto 90 del partido, con anotación del jugador Lucas Martínez, en duelo disputado en el estadio municipal de la Pintana. Luego el mismo jugador seria expulsado. Son el mejor ataque del torneo con 30 anotaciones. Se ubican en el tercer lugar y vienen de golear por 4 a 0 a Deportes Colchagua con anotaciones de Matías Rubio (2) y Gonzalo Tapia (2).

EL ÁNIMO NO DECAE

Saben que ya no hay margen de error y esta tarde en el fiscal de Talca, deberán ir en busca de los tres puntos tan necesarios. El plantel está en perfectas condiciones, incluso ya se incorporó Bryan Porflidtt. Otro partido vital esta tarde para los adiestrados por Luis Pérez Franco que ya han perdido el miedo a los cuadros que van más arriba, de hecho, se demostró en el último partido frente a Lautaro de Buin. Y deberían jugar el próximo miércoles 23 de diciembre con Deportes Colchagua, otro de los partidos pendientes. No hay caso, el único equipo de esta categoría al que le programan dos duelos en una semana, lo que significa un gran gasto en todo sentido.

La última alineación que presentó el técnico linarense fue con: David Pérez, Bastián Irribarra, Germán Martínez, Kurt Zimmermann, Alberto Hernández, Carlos Ahumada, Josué Ovalle, Luis Oyarzo, Mauricio Iturra, Nicolás Arancibia y Nicolás Barrera. Claro, que una de las bajas podría ser Arancibia, que salió con una molestia en el último partido y es una de las dudas para el partido de esta tarde desde las 18:00 horas en el multicolor de la ciudad del piduco.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo