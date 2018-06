Nacional 07-06-2018

"A las Ues estatales les hizo bien la competencia con privadas": Análisis de la controvertida frase del ministro Varela

"A las universidades estatales les hizo muy bien la competencia con las universidades privadas. Las obligó a mejorar sus mallas curriculares, a retener a los mejores profesores, atraer a los mejores alumnos. Lo que ocurrió en la actividad universitaria en los últimos años fue una buena mezcla de colaboración y competencia". Estas declaraciones del ministro de Educación, Gerardo Varela, pronunciadas en la ceremonia de la promulgación de la Ley de Universidades del Estado, generaron críticas de algunos rectores de los distintos planteles estatales.

Como "desafortunada" calificó la frase el rector de la U. de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, quien señaló a El Mercurio que "cuando él (ministro) dice que nos hizo muy bien la pasada por el segmento de estar con las (universidades) privadas porque comprendimos a competir, yo le digo que es al revés: a las privadas les hizo muy bien estar al lado de las estatales, porque se construyeron". Por otro lado, el rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, señaló que más que competir entre las instituciones "la palabra clave aquí es complementariedad. Desde ese punto de vista, no me cabe duda que hay todo un mundo que deben cubrir las universidades privadas y las universidades públicas que lejos de ser contradictorios o antagónicos son perfectamente complementarios". En ese sentido, el médico cirujano añadió que "lo importante es que en Chile exista un sistema mixto. Porque por mucho tiempo dijimos que si bien nos llamábamos universidades estatales, en el fondo teníamos que comportarnos con códigos que eran ajenos al concepto de una universidad pública. La coexistencia de un sistema público y privado es esencial para el país y le da un sello". El rector de la U. Autónoma de Chile, Teodoro Ribera, señaló a Emol respaldar la opinión de Varela. "Efectivamente la competencia y la colaboración han generado un mayor dinamismo en el sistema educacional chileno y han contribuido en forma decidida a una actualización de los conocimientos, una mayor productividad e incluso a impulsar procesos de asociatividad". En esa línea, el ex ministro de Justicia del primer Gobierno de Sebastián Piñera dijo que "actualmente el sistema de educación superior chileno es uno de los pioneros en el ámbito iberoamericano y aporte al desarrollo de las ciencias es significativo, destacándose en este ámbito tanto universidades del estado como privadas”.