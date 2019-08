Deporte 10-08-2019

A llenar el Tucapel Bustamante: Deportes Linares enfrenta a Rengo en otra final para lograr el ascenso

Partido se disputará desde las 16:00 horas y en gesto digno de destacar jugadores donarán el 5% de la recaudación a la Fundación Las Rosas.

Un duro hueso de roer enfrentará esta tarde Deportes Linares, luego del valioso punto de oro que consiguieron los albirrojos en Los Andes, lo que les permite seguir liderando la tabla de posiciones, debido a la caída de Deportes Concepción. Claro que los “lilas” han presentado un reclamo al tribunal de disciplina de la ANFA, contra el equipo de Rancagua Sur, por tener contacto con su DT, pese a que éste estaba suspendido en el partido de la fecha pesada. La acción pretende restarte los puntos al demandado y otorgarle los tres puntos a Concepción. O sea, buscan por secretaria quedar punteros del torneo. Hubo esta semana reunión y se determinó que la resolución entre el partido de Concepción y Rancagua Sur, quedó en nada, es decir que se resolverá el tema más adelante, pero no hay fecha exacta.

Pero vamos a lo que nos importa, el duelo ante Rengo, equipo dirigido por Gerardo Silva, que registra una caída como forastero. Han jugado 8 en ocasiones con 5 victorias (Trasandino, Pilmahue, Ferroviarios, Mejillones, y Salamanca). Dos empates (Osorno y Limache) y una derrota frente a Deportes Concepción. Actualmente, están luchando para ingresar a la liguilla. Se ubican en la sexta posición, con 29 puntos. Su último partido, ya que el fin de semana pasado quedaron libres, fue con Trasandino en Rengo, donde cayeron. Saben que no tienen margen de error y de seguro saldrán con todo a la cancha para recuperar los tres puntos que perdieron en casa. Una de las ultimas alineaciones que presentó el controvertido técnico Gerardo Silva, fue con Diego Torres, Juan Cáceres, Esteban Alarcón, José González, Nelson Córdova, Leonel González, Juan Geraldino, Leonel González, Ernesto Rojas, Gabriel Williams y Javier Sánchez.

EL DEPO VA POR MÁS

Durante la semana tuvimos la oportunidad de conversar, con dos jugadores: Cristian Monsalve, quien viene de la temporada anterior y el recién integrado Sebastián Orellana, que ya conoce de celebraciones. Monsalve, espera volver a su nivel. “Creo que tengo seguir trabajando, y recuperar el nivel. Ahora está muy difícil recuperar la camiseta, porque todos mis compañeros están jugando muy bien. Debo controlarme en el campo de juego y no volver a cometer los errores, para lograr mi nivel futbolístico”, expresó.

En tanto el delantero Sebastián Orellana, una de las ultimas incorporaciones, quien estuvo también en las inferiores de Colo-Colo, dijo sentirse bien en la ciudad: “hay un tremendo grupo de compañeros y todos queremos lograr el objetivo del ascenso. Tenemos una hinchada espectacular, que no solamente nos apoya de local, sino también cuando jugamos de visita. Es muy grato sentir el apoyo incondicional desde las graderías lo que sin duda nos motiva. También queremos contarle al público que, como club, en este mes de la solidaridad, vamos a donar el 5% de la recaudación a la Fundación Las Rosas, porque queremos ayudar con un granito de arena a los abuelitos, que muchas veces están solos”. Sin duda un gesto que merece ser destacado y ojalá podamos tener una gran cantidad de público en el estadio.

Recordar que también el equipo albirrojo esta realizando clínicas deportivas en diferentes establecimientos educacionales. La idea es que todos se identifiquen con la institución.

PROBABLE ONCE

En el partido de esta tarde, la más probable alineación de los albirrojos para enfrentar a Rengo, sería con: David Pérez, Luis Segura, Bastián Irribarra, Pedro Tolosa, Ian Pavez, Lucas Mondaca, Nazareno Fernández, Luis Oyarzo, Bryan Porflit, Julio Castro y Sebastián Orellana.

CARTELERA

Rancagua Sur – Ovalle 12:00 horas

U. Compañías – Real San Joaquín 12:00 horas

M. Santiago – M. Salamanca 12:00 horas

Mejillones – Limache 16:00 horas

D. Linares – Rengo 16:00 horas

Domingo

Pilmahue - Trasandino 15:00 horas

Ferroviarios – Osorno 18:00 horas



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo