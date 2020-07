Política 03-07-2020

A los 93 años muere Ángela Jeria, madre de la alta comisionada para los DD.HH. de la ONU y ex Presidenta Michelle Bachelet



- La antropóloga estaba internada en el hospital de la Fuerza Aérea, donde llegó la tarde de ayer de urgencia "con diagnóstico reservado".



- A los 93 años murió Ángela Jeria, la madre de la alta comisionada ONU y ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet. La antropóloga estaba internada en el hospital de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), donde llegó la tarde del miércoles de urgencia "con diagnóstico reservado", reza el comunicado de la institución castrense.



- Dado su delicado estado de salud y pese a todas las atenciones y cuidados brindados por personal médico de la Fuerza Aérea de Chile, en horas de esta mañana se produjo su deceso, situación que fue informada en forma directa a sus familiares quienes la acompañaron en todo momento", afirmó la Fuerza Aérea en un comunicado.



- "La Fuerza Aérea de Chile junto con lamentar esta irreparable pérdida, hace llegar las más sentidas condolencias a todos sus familiares por el sensible fallecimiento de la señora Ángela Jeria Gómez (Q.E.P.D.)", añadió.



- Ángela Jeria Gómez se casó con el general de la FACh Alberto Bachelet con quien tuvo dos hijos, Alberto y la ex Mandataria que gobernó el país por dos períodos.