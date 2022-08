Opinión 03-08-2022

A MEDIO MORIR …EL AMOR

Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







¿Puede importar el mundo?

Si el amor está segregado,

no sé si impulsado por las apariencias,

por la ambición o el interés al dinero.



¿Qué podemos esperar de este mundo?

Si el amor está encarcelado

satisfaciendo pasiones, obsesiones o despreciado,

por el pez más grande

que se come al pez más chico.



¿Qué podemos hacer para mejorar

este mundo?

Eliminar la hipocresía, la limosna por cumplir,

o aceptar la corrupción

por temor a los cambios

y continuar como esclavos al sistema.



¿Qué podemos hacer?

para reconquistar el amor,

encontrarlo en tus ojos

que me ames,

o seguir viviendo con la mitad del amor.



¿Seguir conviviendo con la destrucción

del medio ambiente?

Con el castigo al que la estamos sometiendo,

o luchar por ella como razón de vida, compenetrarse

y respetar sus diferentes formas de vida,

…o dejar que la naturaleza sobreviva agónica

−por el gran amor que tiene por sí misma−

que se interrelaciona entre todas sus especies.



¿Qué debemos hacer?

para detener el genocidio

de nuestras compañeras, por aquellos

que se creen dueños de sus cuerpos.



Cumplimos con lo justo y necesario

para no mortificar nuestras vidas

sin pensar en las necesidades del otro

para alcanzar la felicidad mutua.



Y al final, morimos solitarios

con déficit del verdadero amor

y nostalgias de no haberlo descubierto

a tiempo… o cuidado,

viviendo con la ilusión de un amor omnipresente.



Pensando que nos debe

caer como maná del cielo

o comprarlo con influencias o dinero,

donde la especie humana sobrevive

sólo por sexo sin amor o por amor al sexo

no entendiendo jamás, que ambos

se complementan maravillosamente

en el pequeño o gran mundo que vivimos.



O vivir “con la mitad del amor”

donde, uno ama con toda su alma

y la otra persona, él o ella

continúa ciega su vida

sin amar y sin amor.