A mi hija, la princesa y la abeja





Esta tarde como otras recordadas tardes de un fin de semana cualquiera, deja de serlo para pasar a ser… ¡una tarde especial!

Con los brazos arremangados hasta el codo, anuda con agilidad acostumbrada su largo y liso pelo color castaño y miel, en un perfecto tomate. Saca de la repisa un desteñido cuaderno verde de tapa dura que apenas se lee en la superficie. En él se guardan… “sin secretos”, antiguos sabores de familia.

En el antebrazo derecho lleva un singular y bello tatuaje alargado con suaves líneas curvas que se cruzan y entrelazan como los momentos en su vida. “Unalome”, para recordar el valor de lo aprendido.

Va a la hoja de las galletas de avena que está después de la receta del pan integral de Karin y antes de las galletas de queso de Anita. Todas tienen el nombre de la prima o tía de mamá, que compartió su tesoro para inundar de aroma y tradición a otras generaciones del clan.

Me sonríe con su dulzura de siempre y la abrazo con la mirada desde la puerta de la cocina.

Podría hacer las galletas con los ojos cerrados – pienso- tal y como se ata el moño a fuerza de costumbre, pero necesita cerciorarse cada vez.

A sus 26 años “la Bea” es una mujer de alma antigua y bella, de voz suave pero con una habilidad increíble para chiflar fuerte con todos los dedos.

Alta, de piernas largas y piel mate. Ojos color café de mirada tierna y profunda que vislumbra un aire de tristeza. A diario viste jeans y zapatillas. Podría sacar partido a su belleza pero prioriza la comodidad intentando inútilmente pasar desapercibida.

Anda lento y erguida, conectándose con la vida más allá de una mirada joven. Observadora por naturaleza intuye y percibe las emociones de otros y las siente como propias, lo que muchas veces le es difícil manejar.

Es tan profunda su sensibilidad que podría sentir una arveja debajo del colchón como se narra en el cuento clásico de Hans Cristian Andersen, La Princesa y la Arveja

Ama a los animales, la natación, los libros, la fotografía, la música y la calma. Esa calma que en su infancia y adolescencia yo veía con malestar y me provocaba más de un disgusto, porque no entendía la bendición de tener una hija con un alma vieja.

Antes de nacer la pensaba con una sensibilidad mágica y libre. Libre de mi herencia emocional y quien sabe, también la de sus ancestros.



Su primera infancia fue rotativa de ciudades y colegios por lo que las pocas ocasiones de compartir con los primos era de una tremenda riqueza para ella y a la vez de mucha frustración.

¡ Vamos para Chile! Gritaba emocionada en los viajes de Villa Alema a Linares. ¿Cuánto falta para llegar a Chile mamá?

Tenía un idealizado concepto de familión.

Hay tanto amor en su corazón que desborda por salir, pero lo retiene para no ser herida.

Presentaba y aun presenta, un interés especial por las fotos familiares nuevas y antiguas, creo que como una manera de contener los breves momentos y conocer su historia.

Hoy comprendo que hay que llegar a una comprensión profunda del clan para saber cuál es nuestro verdadero papel en el mundo.

La mejor herencia que podemos llevarnos es la información que obtengamos de nuestros ancestros. Saber de dónde venimos, saber quiénes eran esas personas que no conocimos, que situaciones vivieron que prefirieron ocultar, pero que están en la génesis de lo que somos. Así conocer nuestra naturaleza y comprenderla.

Aun pareciendo solitaria por las actividades individuales que hace, es todo lo contrario, llenando de luz y vida lo que alcanza y se deja alcanzar.

Su confianza se gana, se cuida y respeta. Para llegar a ella hay que despojarse de banalidades y prejuicios. Dentro de su suavidad, enfrenta a los que cree injustos porque no tolera las mentiras y falsedad.

Quién pasa por su camino con sencillez y sin disfraces, conoce su luz interior y la capacidad inmensa que tiene para iluminar las sombras de otro, por sobre sus propias sombras.

El mundo se ha detenido para que personas con la conciencia de la Bea y la mía, podamos entrar y en unidad con la tierra, estar en paz y en sincronía en forma continua y sentirnos parte de ella.

Mientras la primera bandeja de galletas se hornea, nos tomamos un café.



La historia no nos define, solo nos aclara.

En la búsqueda de tú yo, me encuentras, y encontraras a todas las mujeres de este bello clan. .



Disfruta el pánico de tener la vida por delante.

Sigue siendo fiel a tus principios y a tu intuición porque nada ni nadie te define más que tú misma.

¡Dios vive en ti!

¡Eres un regalo en la vida de quienes se esmeran en llegar al centro de tu ser!



Mamá













(Carolina Farr)