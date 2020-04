Opinión 18-04-2020

A mi hijo, mi Juan Salvador Gaviota





Sentado junto a la ventana con vista al mar, conversa animadamente con su mamá. La gente se ve pequeña desde el piso 20, pero él sin duda es un grande.

El sol de la tarde ilumina su pelo rojizo, que adquiere tonalidades caoba y miel. La brisa del mar ha acentuado las pecas de su rostro, y sus ojos pardos que abrazan con la mirada, brillan cuando habla de la pasión que lo mueve, su profesión.

A los 30 años “el Nico” parece un joven como cualquier otro, alegre y desenfadado. Delgado, de estatura media. Camina con los pies hacia afuera como su papá, lo que le da un aire divertido. A él le debe el buen gusto por la música ochentera, música de verdad, de esa que lo hace vibrar y lo nutre en su esencia.

Se ejercita y cuida su alimentación, más por mantener una condición sana, que por vanidad. Aun así, esos rollitos en las caderas son molesta herencia de la familia.

Su andar es rápido. Siempre está apurado, apurado por vivir, por hacer, por crear. Sabe apreciar la vida como ningún otro. Es espontáneo, auténtico y de risa contagiosa.

Es racional, práctico y objetivo cuando se trata de resolver situaciones que necesitan fluir.

Empático, sensible y respetuoso ante el sufrimiento de otros, porque personalmente ya ha pasado por muchas batallas.

En la adolescencia, un tumor transformó su vida y se hizo hombre de un porrazo. Al recordar esos años, sus ojos se humedecen y una lágrima silenciosa resbala por su mejilla.

Tenía 13 años cuando se enfrentó a las extenuantes quimio y a la cirugía que le desarticuló el humero derecho para ser reemplazado por una prótesis.

¡No volvería a jugar! No podría nadar, andar en bicicleta, ni jugar a la pelota. Mucho menos manejar un auto algún día. Lapidario diagnóstico que el revirtió asombrosamente, quebrándole la mano al destino.

Se hizo ambidiestro y ha ido adquiriendo habilidades notables. Con su actitud positiva y enérgica motiva a su entorno a ser mejor cada día. Le teme a la dependencia, a no ser autovalente, y eso no se lo puede permitir.

Nació para volar alto, como Juan Salvador Gaviota. Se propuso estudiar Odontología y lo logró. Su bandada de la Facultad lo eligió unánimemente como el mejor compañero, siendo homenajeado el día de la titulación. El mejor de los premios que me llena de orgullo. Amistoso por naturaleza, de trato amable y cariñoso, se ha ganado el respeto y afecto de sus pacientes, de sus compañeros de trabajo, del conserje, de la señora del aseo, del perro callejero que mueve la cola al verlo llegar.

Perteneciente a una familia de clase media alta, no se reconoce. No permite ser encasillado por banalidades, él solo le pertenece a la vida. La persona es más importante, esa que le entrega lo mismo que da… ¡honestidad!

Claro y transparente como su abuelo, se siente querido. Siempre está rodeado de buenos amigos.

Ha aprendido a disfrutar los momentos de soledad sin angustia. Ama la montaña porqué lo equilibra. Puede pasar horas pescando y el tiempo parece detenerse con el armonioso silencio de la naturaleza. Allá el cielo es más azul y las estrellas más grandes.

Viste siempre cómodo. Su ropa no es de marca, pero las zapatillas las elige bien para caminar nuevas rutas que lo absorban hasta ser parte de un todo.

En la pantorrilla lleva tatuado un duende irlandés y en su brazo un trébol de cuatro hojas, como una forma de simbolizar las batallas ganadas.

Quienes caminamos junto a él, lo hacemos sabiendo que la fuerza de su espíritu nos llevará siempre más allá de lo que nos puedan llevar nuestros pies.

Sus largos dedos se mueven con agilidad, mientras cocina algo rico para su mamá.



¡Dios habita en todo su bello mundo!





(Carolina Farr)