Opinión 13-05-2018

A mi madre

Yo escribo a la vida yo escribo al amor, a mi pueblo, a mis amigos, a mis hijos al niño que nace, al niño que muere yo escribo a la flor y al amor de mis amores que es mi madre querida a quien amo con dulzura porque ella me guio en momentos de locura, momentos en que uno cree tener en todo la razón y ella con sabiduría haciendo sus noches día me guio a días mejores colocando el corazón, por eso te amo madre querida porque siempre eres mi ángel protector y jamás terminare de pagarte, solo devolviendo amor y el día que tú te vayas será mi negra noche, al no tenerte conmigo será toda oscuridad, se llegara a mi vida la terrible soledad y sin dudarlo siquiera esta es la única y real verdad; mi madre escribe versos lo hace con gran sentimiento ella pone la pluma y dios le da el talento ella escribía versos con emoción ella pone la pluma dios le pone el corazón, en cada verso entrega mensajes, mensajes lindos de amor, los hace con dulzura, paciencia y devoción, y mientras más escribe involucra el corazón y este no sabe de odios ni de traiciones, solo aconseja a la vida un mundo de bendiciones, mi madre vale tanto que no es fácil explicar tiene un corazón de oro, solo deseos de dar.

El rostro de mi madre es esplendoroso no tiene las huellas, los surcos, que los años dan, sus ojos, su mirada me dicen ¡ tantas cosas ¡ que el tiempo y la vida le han podido dar ,el dolor latente lo lleva en su mirada , en su alma ,su sonrisa su eterno mirar ,la muerte de su hija ,mi hermana muy querida ha dejado la huella en su rostro angelical ,las lágrimas fluyen por sus hermosos ojos, revelan el dolor que ella ha sabido llevar, con dignidad y aplomo ,ella sigue su vida dándonos a sus hijos la paz que sabe dar.

Mi madre ha cumplido con creces en la vida su labor de maestra y madre ejemplar nosotros sus hijos orgullosos estamos de ese ejemplo digno que ha sabido dar. si yo pudiese escribir con letras de oro la palabra más bonita de todo el diccionario escribiría la palabra “madre” para poder leerla a diario, primera palabra que pronunciamos, la dice el niño el joven, el anciano, para todos significa algo especial y ella siempre ahí apartándonos del mal.

por esto madre querida en esta fecha del día de la madre de amor, no podría nunca dejar de escribirte esta carta que es un mensaje de amor, de ternura, de todo el bagaje de lo que siento por darme tu amor.



(Mario Villagrán Pinochet,

Centro Cultural Maule Sur)