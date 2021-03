Opinión 07-03-2021

A MIRADA







No te he vuelto a ver



bella desconocida.







Perturbada que llamaras mi atención,



te vi sonrojada, grata, pensativa.







Tu velado mirar, y,



la aureola perfumada por tu paso,



se imprimió en mi tiempo.







¿Cómo decirte, no te olvido?



¿Como saber, si me recuerdas?







Soy aquel que te miro esa tarde



cuando bajaste la mirada.













Sonrojada, grata, pensativa.



(Oscar Mellado Norambuena)