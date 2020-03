Opinión 15-03-2020

A mis amigos que ya partieron: Joaquin Amigo-Roberto Rojas-Ernesto Mardones-Victor Pola



“ La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan, si puedes recordarme, siempre estaré contigo”, de Isabel Allende , “ Eva luna”.

En estos dos últimos meses, mis sentimientos han sido golpeados por la siempre triste noticia que, algunos de aquellos que conocimos desde hace muchos años, dejaron su vida terrenal, para viajar a regiones que hoy para todos, nos es desconocida.

Infortunadamente a ninguno de sus funerales pude asistir, por encontrarme a la vez muy enfermo. Así es como partió calladamente un amigo parralino que se avecindó en Linares, para trabajar en el Banco del Estado. Me refiero a JOAQUIN AMIGO ESCOBAR.

Conocido por todos como “ El negro” con su sonrisa a flor de labios. Como todo hombre tuviste virtudes y defectos, pero, para todos siempre fuiste un amigo leal, bueno. ¡ qué te echaremos de menos, claro que sí! Pero nos queda el consuelo de haber compartido contigo una fraternidad cristalina en “ Razón” 63.

Antes de finalizar el año, nos dejó el conocido contador ROBERTO ROJAS ARAVENA. Ejemplar esposo y cariñoso padre. Su reciedumbre y espíritu combativo, demostrado hasta sus últimos días, lo hizo resistir y conversar sin ambages la cruel enfermedad que a ambos nos aquejaba .Pero querías partir, por lo que días antes me mostraste con orgullo y como primicia una larga nota de felicitaciones de tu gremio enviada desde de Santiago, donde ocupaste en Linares importantes cargos, al igual que en el Cuerpo de Bomberos de esta ciudad.

Ya nunca más podremos recordar tantas y tantas anécdotas que tuvimos en los años juveniles y porque no decirlo también en nuestra primera adultez. Juntos también trabajamos en la construcción de uno mismo, en el perfeccionamiento individual en “ Razón” 63. Gracias Robert por tu amistad. A su esposa, nuestra amiga Nenita Soto y a su hija Peque, nuestras más sentidas condolencias.

Y solo, hace un mes, en una ardiente tarde de verano ,desde su casa campestre en Vara Gruesa, partió al más allá, mi compañero de curso ERNESTO MARDONES CONCHA. Egresamos juntos desde el Sexto Año Letras en 1956 del Liceo de Hombres de Linares. Allí para todos eras solo Ernestito, pues así te llamaba tu madre y desempeñaste en todas las Humanidades el cargo de tesorero, cargo que cumplías religiosamente, por lo que te apodamos “ El pulpo”, quizás por la energía y la asiduidad en la cobranza.

El mismo cargo, lo desempeño años después en el Círculo de la promoción 1956. Claro está que ahora ya no hacías cobranza alguna y a la hora de la cuenta, siempre sonriendo decías “ todos cancelaron presidente”. Pero además, muchas veces fuiste anfitrión del almuerzo anual, terminaba éste, dirigiendo tú, el Himno del Liceo que nos enseñó nuestro inolvidable profesor jefe Próspero Villar Bravo, junto a canciones italianas que quizás ya no se enseñan como : O sole mío, Funiculi funiculá, Cantando y bailando, etc.

Esta generación de 22 als. poco a poco se ha ido desmembrando, creo, ya no quedamos más de 12 ( y todos con grandes achaques) pero, dejamos una gran labor en nuestro ex Liceo, como la estatua de B. O``Higgins, donde en bronce están grabados nuestros nombres, pinturas, biblioteca y la Primera Gran Banda Instrumental de Guerra, que se obtuvo gracias a gestiones de un compañero que llegó al Generalato Militar (Florencio Tejos G.) Ojalá algunos de nuestra promoción hayan estado contigo en tus funerales, no lo he sabido, pero personalmente Ernestito, te agradezco tu amistad de siempre, generosidad y don de gente que heredaste de tu padre don Ernesto, fraternal amigo también de “ Razón” 63 Linares.

Por largos años trabajamos en la ex Esc. 3 VICTOR POLA GARRIDO.l

Llegando e esta ciudad después de una terapia realiza en Concepción. Por la prensa supe de la partida de este excelente docente, amigo y vecino de la Población Magisterio. La vida nos separa de amistades, vecinos e incluso familiares, por lo que nunca supe después que pasó con tu vida. Creo que varios hijos y tu esposa ,hoy, lamentan al igual que tus colegas y amigos tu dolorosa partida. “ Polaina” como te decía, descansa en paz.

Quieran las fuerzas superiores que, regalan la vida universal, otorgarles a todos Uds. el justo reconocimiento de los valores y virtudes que dignificaron sus límpidas vidas y la inmortalización en todo su transcurrir, especialmente en sus respectivas familias y amistades en general. A los familiares de los cuatro amigos antes nombrados compartimos en estos instantes el dolor y angustia por sus pérdidas. Reciban mis respetos y afectos y la más trascendental solidaridad en esta difícil hora.

Ojalá que el tiempo, con sus transcurrir inmutable, tenga la generosidad de darles a todos, la serenidad que en estos instantes es tan difícil encontrar y nos permita retener el recuerdo de Joaquín, Roberto, Ernesto y Víctor, como un precioso tesoro en nuestro corazón.



René A. Recabarren Castillo

Profesor normalista