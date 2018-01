Opinión 17-01-2018

A n n i e

En las emisoras de radio local se escucha las predicciones del Tarot (cartomancia), que es común a fin de año, por ejemplo, el verano futuro será muy caluroso y seco. El calentamiento global traerá como consecuencia el cambio climático. Los factores 30-30-30 (30° de temperatura, 30 % de humedad ambiental y 30 Km/h. intensidad del viento), condiciones ideales para el inicio de un incendio. En otros medios de comunicación, en sus distintas modalidades, informan que: “al terminal puerto, Cerros de Valparaíso, ha llegado Annie”. Un helicóptero cisterna de gran envergadura, con características similares a su hermano Elvis, que estuvo en la temporada estival pasada, en el combate de incendios forestales. Annie es una máquina aérea poseedora de una sólida robustez, fuerte y apta para volar en ambientes extremadamente hostiles, llevando 10 mil litros de agua para extinción de siniestros forestales u otro tipo de incendios. Todas estas ventajas técnicas inherentes a Annie, le otorgan un carácter y personalidad eficaz frente al combate de incendios.

La empresa Arauco, del rubro de la madera, contrató los servicios de Annie, como una estrategia de prevención de potenciales siniestros, los cuales producen pérdidas superiores a los costos de este tipo de contrataciones. A su vez, la empresa CMPC Celulosa, con el mismo propósito, contrató los servicios de Chinook, otro helicóptero de grandes dimensiones de igual capacidad en la logística de agua, o para el desplazamiento de una veintena de brigadistas, puesto que, esta aeronave es usada en el traslado de tropas en tiempos de guerra. El uno y el otro fueron diseñados para operar como grúas o para el transporte de cargas pesadas. Son verdaderos Transformers del aire, utilitarios de multitareas y aptos para llegar y actuar en lugares de difícil acceso. Su destino operativo, la región del Bío-Bío. Annie a Santa Juana y Chinook a Cabrero. Conaf y las forestales privadas han dado prioridad al combate aéreo de los in¬cendios forestales. Un total de 79 aeronaves entre aviones y helicópteros se han dispuestos para tal efecto. A ello se suma, además, 21 pistas de aterrizaje, todos los medios tecnológicos y logísticos de apoyo propios en esta actividad.

Al respecto, ¿qué ocurre con nuestra Tierra Encantadora de Linares? ¿Estamos preparados para combatir estos siniestros que están ad portas? ¡Tenemos un patrimonio forestal y personas que habitan en las inmediaciones que proteger! ¡Hay que diseñar estrategias preventivas que apunten a ello como medidas prioritarias! Otra pregunta que se debe tener en consideración es: ¿Se tiene la infraestructura adecuada para que operen aviones y helicópteros necesarios en combate de incendios forestales? La respuesta es una negativa rotunda. En lo referente a esta pregunta la respuesta está dada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en el siguiente Notam (Información para aviadores): “Aeródromo cerrado por falta mantenimiento”. La existencia de este aeródromo está indicada en las señalizaciones viales colocadas en lugar próximo a él.

La Ilustre Municipalidad de Linares es el ente público encargado de administrar y mantener esta infraestructura aérea, que otrora fuera un aeródromo principal en la región del Maule, con variadas prestaciones de servicios y actividades aéreas. Club aéreo con escuela de vuelo, centro de operaciones de fumigaciones agrícolas, torre de control en el tráfico aéreo y sistema de radio ayuda en vuelos IFR, estación meteorológica, pista iluminada de 1200mts de largo, en vuelo nocturno o como pista alternativa en planes de vuelo o emergencias aéreas, etc. Hoy no tenemos conectividad aérea, tan necesaria en las evacuaciones aéreas médicas, o en el traslado rápido de ejecutivos tanto públicos como privados, y principalmente, como plataforma operativa en combate de incendios forestales, para proteger la flora y fauna nativa, de la misma manera, que la implantada.

Linares, capital de provincia, no posee un campo aéreo habilitado para operaciones a fines. Llegando a ser la única ciudad de importancia de la región del Maule que no lo tiene, como lo informa el Notam de la DGAC, antes mencionado, “Aeródromo cerrado por falta de mantenimiento”. Correspondiendo en este caso para tal efecto a la Ilustre Municipalidad de Li¬nares. Los sectores industriales y turísticos se verían beneficiados con el funcionamiento de este aeródromo de San Antonio de Linares, siendo un factor importante en futuras inversiones. Frente a un análisis FODA (Fortaleza, Oportunidad, Debilidad, Amenaza) se consideraría como una fortaleza válida para resolver cualquier problema de inmediatez en los eventuales proyectos de traída de capitales, para los sectores industriales y turísticos, tan necesarios en Linares.

El tiempo de respuesta en diferentes necesidades, sociales, económicas y ambientales le otorga a la conectividad aérea, una preponderancia a tener en cuenta, en el campo de proyectos en cierne, que darán una dinámica de progreso a la economía local, que así, la situará a la par con ciudades de similares características. La variable tiempo, en estos casos, es predominantemente marcada y no se debe omitir, ya que, es uno de los factores que más importancia tiene en cualquier emprendimiento económico de grandes proyecciones.

En resumen, la pronta habilitación de nuestro aeródromo, es un imperativo que las autoridades pertinentes deben tener presente, para prevenir y cubrir futuras eventualidades.



Luis Maureira Valenzuela

Micro Taller Literario COSAM Linares