Crónica 13-01-2018

A partir del 1 de febrero 14461 microempresas rurales de la Región del Maule deberán facturar electrónicamente

De ellas, 4769 ya son emisoras de documentos electrónicos.

Con la incorporación de las microempresas rurales a partir del 1 de febrero de 2018, todas las empresas del país deberán facturar electrónicamente. En la Región del Maule, el número de empresas que deben incorporarse en esta etapa asciende a 14461, de las cuales ya lo ha hecho un total de 4769.

Con esto culmina el proceso de incorporación paulatina de los distintos segmentos de empresas a la obligatoriedad de emitir facturas de forma electrónica establecida en la Ley 20.727 de 2014, en función de los ingresos percibidos durante el año calendario anterior o si la empresa se encuentra en zona urbana o rural.

Cabe recordar que una microempresa es aquella que tiene ventas e ingresos anuales menores a 2.400 UF.

“Es muy importante que las empresas de nuestra región que todavía no se hayan inscrito, lo hagan a la brevedad, ya que deberán emitir sus facturas en formato electrónico a partir del 1 de febrero. Operar con este sistema, junto con constituir una obligación legal, implica múltiples ventajas para las empresas, por lo que el llamado es a no esperar el último momento y no exponerse a las multas por emitir documentos en papel”, enfatizó el Director Regional del SII, Sergio Flores.

La incorporación del segmento de microempresas rurales implica que todas las empresas del país deberán emitir sus facturas electrónicamente, ya que los contribuyentes que estaban exceptuados por pertenecer a zonas de catástrofe y que corresponden a las regiones de O´Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía; terminan su prórroga en el mes de enero.

Entre las ventajas de la facturación electrónica, está que las empresas ya no deben realizar el timbraje en las Oficinas del SII, lo que implica un beneficio importante, sobre todo para las Pymes, en las que generalmente la persona que va a timbrar es la misma que cumple otras funciones. A ello se suma mejoras en los procesos de negocios, ya que disminuye sustantivamente los costos del proceso de facturación y los tiempos de emisión y recepción de documentos, generando el aumento de productividad y competitividad de las empresas.



Su uso genera ahorros en costos por impresión, despacho y almacenamientos de documentos tributarios, el que no solo se produce por la emisión, sino que también en la recepción electrónica de documentos. Además, difiere el pago del IVA del día 12 al 20 de cada mes al pagar por Internet y simplifica el cumplimiento de otras obligaciones tributarias.