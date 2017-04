Crónica 25-04-2017

A pesar de grave crisis económica Municipio entrega becas a 620 estudiantes de enseñanza superior en Longaví

Un total de 620 estudiantes de Longaví fueron beneficiados con la Beca Municipal de Educación Superior que tiene por objetivo apoyar económicamente a los jóvenes de la comuna para que continúen sus estudios en centros de formación técnica, institutos o universidades.

El beneficio nació el año 2004 en la administración anterior del alcalde Cristián Menchaca como un respaldo para las cientos de familias con carencias de Longaví y que no podían enviar a sus hijos fuera de la comuna para que continuaran con sus estudios superiores.

Cabe hacer notar que en un principio se iba a extender la ayuda a sólo 500 estudiantes, sin embargo en una decisión salomónica se determinó aumentar los cupos a 620 y bajar el monto per cápita.

El monto total asignado para este beneficio asciende a los 167 millones 400 mil pesos, donde cada estudiante recibirá anualmente 270 mil pesos, distribuido en 9 meses, desde el mes de abril a diciembre del presente año.

“Agradecemos al Concejo Municipal por poder aumentar la cantidad de becas, desgraciadamente disminuyendo el monto, pero el esfuerzo que hace el municipio en medio de la crisis financiera que estamos viviendo, es grande. Por eso no quisimos traspasar esta tremenda responsabilidad financiera de la administración anterior a perjudicar a los jóvenes de la comuna. Esperamos que más adelante podamos regular el problema de recursos y ayudar más todavía a las familias longaviana”, apuntó Menchaca.