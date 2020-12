Deporte 18-12-2020

A pesar de la derrota: Deportes Linares anuló al líder “mentiroso” de la competencia, Lautaro de Buin, que terminó pidiendo la hora



Dos errores puntuales marcaron la diferencia

Fue sin duda un partido ingrato para los albirrojos. En la cancha fueron muy superiores al puntero de la Segunda “Profesional”. Nuestra reflexión es cómo Lautaro de Buin es el equipo que lleva la batuta. Un equipo que literalmente terminó pidiendo la hora y demorando las acciones, una vergüenza. Otro penal que no le sancionan al “Depo”. El juez, a metros de la jugada, vio una clara mano del defensa de Lautaro y se hizo el desentendido, perjudicando una vez al equipo linarense. Le están cargando la mano a Linares, definitivamente no le cobran nada. No es la primera vez que ocurre esta situación. Y lamentablemente se hace muy notorio en los encuentros que disputa Deportes Linares.

Digámoslo con franqueza, no se notó la diferencia de puntaje que existe en la tabla de posiciones entre Deportes Linares y Lautaro de Buin. Era el “depo” el que proponía y siempre buscaba la ocasión.

Con los linarenses manejando bien el balón llegaba con Nicolás Arancibia, pero cuando los del Maule Sur jugaban mejor, una desaplicación en la salida, dio como resultado a los 23 minutos el tanto del equipo del “toqui”, Francisco Lara que sacó remate potente entrando al área y nada que hacer el portero David Pérez. Los visitantes se ponían injustamente en ventaja, porque era Linares, el que lo anulaba en esos momentos. Los linarenses reaccionaron y tuvieron a los 31 la igualdad a través de Luis Oyarzo y posteriormente Nicolás Arancibia, y se salvó el forastero. Para variar, a los 33, una mano clara del defensa Rodrigo Canosa y el juez a metros observando la jugada no quiso marcar el penal a favor de Linares. Los dirigidos por Luis Pérez Franco tuvieron 5 claras opciones en el primer tiempo, pero se fueron al descanso en desventaja.

En la segunda fracción aumentó Lautaro, tras una equivocación en la salida, esta vez fue el jugador Marcel Cortez, quien facturaba el segundo gol para el elenco de la región metropolitana, que a los 51 minutos se volvió a abrazar. La diferencia está en que los “amarillos” llegaron pocas veces, pero concretaron. A los 59 minutos, falta en la medialuna del área grande, frente al balón el “bíblico” Aarón Araya que no marcaba desde el 2018 y con un perfecto tiro libre descontaba para Deportes Linares, poniendo la incertidumbre y nerviosismo en la gente de Lautaro, que, en forma vergonzosa, se tiraban al piso y se demoraban para reanudar las acciones. Sin duda una derrota muy dolorosa, porque en la cancha Linares fue muy superior, pero careció de finiquito para haber cambiado la historia del partido. Destacar también el aspecto físico y futbolístico de estos muchachos que a pesar de las adversidades que han vivido, siguen con la ilusión intacta de seguir luchando y no decaer para dejar al club en la Segunda División”.

PROTAGONISTAS

El estratega linarense Luis Pérez Franco, dijo que “todas las derrotas duelen, jugando así, los muchachos sacaron la garra, pero sin embargo no nos alcanza. Jugamos contra un equipo que va puntero, que tiene jugadores con mucha experiencia. Nosotros tuvimos en el primer tiempo para haber convertido, 5 ocasiones claras. No se pudo, tenemos que seguir con el trabajo. Siento que a veces a los árbitros les cuesta cobrar a favor de Linares, lamentablemente eso marca el trámite del partido, siento que son drásticos, sancionan, pero en contra de nosotros. Cada vez vamos mejorando en lo futbolístico y físico. Ahora a dar vuelta la página y esperamos que con Recoleta el domingo podamos concretar algunas de las ocasiones que nos creamos en el partido”.

En tanto el goleador de la jornada, con un tiro libre impecable, Aarón Araya: “contento por haber anotado, pero tristes porque se perdió, tenemos que sacar experiencia, realizamos un buen partido al líder de la competencia, lamentablemente no concretamos esas opciones que tuvimos, pero tenemos que seguir porque todavía nos quedan partidos para sacar esto adelante. Cuando hay una falta por el sector derecho, me toca ejecutar los tiros libres y le pegué con toda la fe “. Recordar que el jugador no anotaba desde el año 2018.

David Pérez, el portero de los albirrojos, dijo que “nos da impotencia y rabia porque en muchas ocasiones fuimos superiores, en el primer tiempo generamos mucho más que ellos. En eso marcan la diferencia, ellos llegan poco, pero convierten. Lautaro terminó pidiendo la hora, molestos porque en cada partido estamos luchando no sólo contra el rival, sino también contra los desastrosos arbitrajes que nos están tocando. Ya bailaremos con la bonita”.

Para el conejito “Muñoz”, Linares, fue muy superior: “creo que pecamos al no finiquitar las ocasiones que tuvimos, sobre todo en el primer tiempo. Ellos tuvieron tres y anotaron dos. Vamos a tener que trabajar en ese aspecto, para finiquitar. Nosotros salimos a buscar el partido, no tenemos que decaer y ahora a salir con todo contra Recoleta”.

En varios pasajes del duelo, los albirrojos fueron superiores. No solamente en lo futbolístico, también en lo físico. Eso sin duda habla de la excelente labor que está desarrollando todo el cuerpo técnico. Lo único que hay que mejorar es finiquitar las ocasiones que se producen en el juego. El próximo rival será Deportes Recoleta el próximo domingo en Talca.

Foto: Aarón Araya, autor del gol albirrojo.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo