Deporte 23-05-2018

A pesar de la derrota, Diablos Rojos ya es finalista de la Copa de Campeones en serie de Honor

La final de ida se juega este domingo en el Tucapel Bustamante desde las 15:00 con Independiente Sanatorio

Literalmente es la primera derrota que fue celebrada con todo en el camarín de los “rojos”. Y no era para menos, con tres expulsados y con un gol magistral de Roberto Espinoza que les dio el paso para disputar lo que todos soñaban y que ahora desde este domingo es una realidad. Se trata de la gran finalísima en la categoría de Honor, el torneo más importante de los clubes amateur a nivel regional.

Queremos destacar el comportamiento de ambas barras y la excelente coordinación por parte de la Municipalidad de Yerbas Buenas, que se preocuparon de todos los detalles, para que fuera una verdadera fiesta futbolística que sólo se disputó en la cancha sin mayores inconvenientes de ninguna índole, o sea “una taza de leche”.

LES FALTÓ UN GOL

Un partido que en sus primeros minutos estuvo marcado por un leve dominio de Diablos Rojos, con ocasiones ya a los 8 minutos donde John Espinoza disparó con potencia un balón que contuvo a medias el portero de San Carlos. Luego fue el turno de Tristán Tapia, que se farreó una gran oportunidad para abrir la cuenta para los forasteros.

Pero, antes de estas dos ocasiones para Diablos, hay que marcar la lesión que sufrió Víctor Moreira, que tuvo que abandonar el campo de juego, y que la dupla Chacón comenzara a mover las piezas.

La alegría para la visita llegó al minuto 28, tras un centro y un golazo de Roberto Espinoza, quien con una contorsión en el aire le da al balón que se anida en el arco de San Carlos de Arquén. A todas luces fue un tremendo gol para los “rojos” que a esas alturas dominaban el partido.

Claro que ese balde agua fría despertó al equipo de San Carlos que fue en busca de la igualdad y que la consigue gracias a un penal sancionado por el juez, Carlos Valderrama, el mismo que había dirigido un partido del “depo” que en esa ocasión no tuvo un buen cometido. Esta vez repitió su paupérrimo desempeño y cobró la falta desde los doce pasos que ejecutó Williams Leiva, facturando a los 46 minutos el 1 a 1 del duelo. Para más remate expulsó a Roberto Espinoza por doble amarilla, quedándose el forastero con uno menos. Con ese guarismo se fueron a los camarines.

SAN CARLOS CON TODO

Hubo movimientos de algunas piezas por parte del estratega Albert Chacón para tratar de manejar el balón. Claro que a los 65, llegó la segunda expulsión para otro jugador de Diablos Rojos, Marco Cavieres, también por doble amonestación. Con 9 elementos se quedaban los “rojos”. Al minuto 71, aumentó la cifra San Carlos de Arquén a través de Víctor Leiva colocando el 2 a 1. Y 7 minutos más tarde llegaría la tercera cifra, Mauricio Castillo apuntaba el tanto que les daba una esperanza, porque si anotaban uno más pasaba San Carlos de Arquén.

Pelota en profundidad para el atacante del cuadro local y el portero José Molina, el “gato”, tuvo que derribar al jugador y también se fue expulsado dejando con 8 elementos a Diablos Rojos. Tuvo que asumir la portería el defensa Carlos Moreira. En los minutos finales hubo un tiro libre que pasó muy cerca.

A pesar de esta goleada de San Carlos, quedaron eliminados por el gol de visita que marcó Diablos Rojos. Pero igual recibieron un premio de consuelo por parte del edil Luis Cadegán: un sabroso asado para pasar las penas del fútbol.

En el estadio de Yerbas Buenas también andaba el ex jugador de la Universidad de Chile, Gonzalo Espinoza, quien estaba apoyando a su hermano que juega por los Diablos, y espera algún día volver al Romántico Viajero.

SE VIENE LA FINAL

El primer duelo se jugará este domingo desde las 15:00 horas en el Tucapel Bustamante Lastra, donde Diablos Rojos deberá enfrentar a Independiente Sanatorio con la idea de ganar y que no le conviertan goles para definir en Sagrada Familia en calidad de forasteros.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo