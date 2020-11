Crónica 13-11-2020

A pesar de leve repunte en octubre exportaciones forestales siguen a la baja



Proyecciones del Instituto Forestal (INFOR) indican un magro cierre de año, con los valores más bajos de la última década.



Las exportaciones forestales alcanzaron un valor de US$ 410,7 millones a octubre, registrando un leve aumento de un 3,2% respecto de septiembre, pero una baja del 11,3% en relación al mes de octubre del año pasado, según informó el Instituto Forestal (INFOR), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura.



De acuerdo con el director ejecutivo de la institución, Fernando Raga, “a partir del segundo semestre la baja en las exportaciones se consolida, con montos mensuales menores a los registrados cada mes del año 2019”.



El total acumulado en los diez primeros meses del año llegó a US$ 4.082,1 millones, monto 16,3% inferior al registrado en igual periodo del año 2019, cifras que Raga proyectó hacia el cierre del año.



“Con este resultado y siguiendo la tendencia, se estima que las exportaciones del año alcanzarán un valor algo inferior a US$ 4.900 millones, lo que representará una caída superior al 13 %. Este es el valor más bajo de la última década y la peor caída desde la crisis subprime”, sostuvo.



Las principales bajas del período enero-octubre 2020, se presentaron en la pulpa blanqueada de eucaliptus, con una caída de 31,2%; la pulpa blanqueada de pino radiata (-27,6%), la pulpa cruda de pino radiata, cuyas exportaciones disminuyeron en 18,9%; y las astillas sin corteza de eucaliptus, que cayeron en 10,3%.



Destacaron las alzas de las cartulinas multicapas estucada, que presentaron un considerable aumento de 14,9% respecto de enero-octubre del año 2019.