A pesar del calor Las campeonas nacionales sub14 continúan su trabajo

Torneo se disputará en Paraguay desde el 26 de marzo

Las chicas “súper” poderosas no le temen a nada, menos a las altas temperaturas que hemos tenido en los últimos días. Ayer por la mañana estuvieron realizando su práctica con la totalidad de las refuerzos que fueron seleccionadas por el estratega Leandro Méndez.

Saben que tendrán una semana ardua con partidos amistosos que se realizaran desde este viernes donde medirán fuerzas con la sub 17 de la Pintana a contar de las 11 de la mañana. En tanto que el sábado en la tarde en Valparaíso con la sub 17 de Santiago Wanderers y el domingo con una Escuela de Futbol también de la ciudad porteña. Es una mini gira importante para las chicas sub 14, puesto que se enfrentaran a rivales que actualmente están participando en el futbol joven de la ANFP, una exigencia que sin duda será vital para su preparación con miras al Sudamericano de Paraguay.

Fue un trabajo físico y futbolístico para los próximos desafíos que tendrán las liceanas en cuanto a partidos amistosos. Juliana Yáñez, de la ciudad de Lonquimay Catalina Jiménez de Valdivia, Sofía Barros de Valparaíso, Katherine Cubillos de Iquique y las talquinas Pía Valenzuela y Karla Torres.

El bus fue gestionado por el municipio local, para apoyar la preparación previa al torneo internacional en tierras guaraníes. Serán 19, las jugadoras que viajaran en compañía de apoderados y el cuerpo técnico, este viernes desde las 06:00 de la mañana.

Recordar que estas liceanas no conocen las vacaciones y prácticamente todos los días han entrenando incluso en doble jornada, porque están trabajando por un solo objetivo estar entre las tres mejores del Sudamericano Escolar en Paraguay desde el 26 de marzo al 6 de abril.



