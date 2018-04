Opinión 10-04-2018

A propósito de los aires de renovación política

A propósito de los nuevos aires de renovación política vale la pena volver a reflexionar sobre ciertas ideas o iniciativas importantes que, por muchos años, han estado dando vuelta en la cabeza de nuestra ciudadanía regional. Por ejemplo (entre otros muchos) : ¿ es la creación de la Región del Maule-Sur una utopía?...

La reciente decisión que durante el gobierno anterior dio vida a la Región de Ñuble, con sede capital en Chillán, es un antecedente y experiencia valiosa que debiera considerarse atentamente.

¿ Por qué Chillán y sus tres Provincias y comunas, que por el norte son inmediatamente vecinas de las nuestras, fueron consideradas como elementos válidos para constituir una Región y no así la nuestra del Maule-Sur ?...

¿ Por qué ese nuevo territorio y población, sus recursos y disponibilidades, pudieron segregarse de la hegemonía de Concepción, y nosotros no podríamos hacerlo respecto de Talca?...

Por otro lado ¿ cómo se comparan nuestro territorio, población y recursos de aquellos que permitieron a Ñuble, a la Región de Arica y Parinacota (XV) o la de Valdivia y Osorno, separada esta última de Llanquihue cuya sede principal era Puerto Montt, constituirse como Regiones ?...

Los números de población-territorio-recursos (que tanto gustan y atraen a los economistas cuando meten en sus calculadoras aquello que llaman "rentabilidad social", concepto en el cual nunca figuran rubros tales como lo cultural, los principios de geopolítica, ni de distribución poblacional en la ocupación territorial del país y otros de esa misma naturaleza), están a la vista de todos quienes se interesen por establecer las bases comparativas entre unas y otras regiones y las que, encontrándose en situación similar, podrían llegar a serlo. Como es el caso de nuestra Región del Maule Sur.

Si los "números" se asemejan en unos y otros casos - o quizás se superan en varios rubros de interés - lo primero que sería necesario determinar es si los ciudadanos de las actuales Provincias de Linares y Cauquenes, más la Comuna de Constitución, desearían o no ser partes de una nueva Región, independiente de Talca y Curicó. Porque, si ese anhelo no se comparte, de nada sirven "los números". En los casos de Ñuble y de Valdivia lo determinante fue la vocación y decisión de sus pueblos y no los números. Hubo en ambos casos una base técnica para la decisión adoptada pero, por sobre todo, se trató de una decisión política. Los "ñublenses" y "los valdivianos" deseaban fervientemente llegar a tener su propia Región y lucharon largamente por ese objetivo. En el caso de Valdivia moros y cristianos recuerdan a la cabeza de ese gran empeño: el distinguido Senador Gabriel Valdés Subercaseaux (sobrino directo de quien fuera nuestro Obispo Católico y constructor de la Catedral de Linares, don Juan Subercaseaux), quien movió cielo y tierra para conseguir el logro.

¿ Tenemos en nuestras Provincias de Linares y Cauquenes esa misma vocación, fuerza y decisión?... ¿ Tenemos quien la encabece y conduzca a buen puerto?...¿Existe o puede llegar a existir, entre nosotros, un grupo de ciudadanos preparados y organizados - como sucedió en Chillán - como sostén y promoción del proyecto?... ¿Existe un Senador de la Región del Maule, como don Gabriel Valdés, que levante las banderas de independencia?...

La idea del "Maule-Sur" tiene no menos de veinte años rondando por todos los discursos siempre llenos de buenas intenciones y promesas de nuestros representantes políticos. Dudo que exista alguno que, en sus repetidas campañas, no haya hecho alusión al tema encendiendo (o procurando encender) los corazones más o menos abatidos de los maulinos del sur.

Bien sabemos que la Regionalización del país de los años de 1980, aún vigente en parte, no dio los frutos que se esperaban. Dibujado el plan que distribuyó el país en regiones, en las oficinas teóricas de Santiago, presentó enormes limitaciones que impidieron sus buenos propósitos. Al fin el problema se redujo a cambiar el "Pulpo Grande" de Santiago y su centralismo enfermizo, por otros tantos "Pulpos Chicos" que repitieron, con provecho propio, los mismos vicios codiciosos de siempre. Concepción se lo quiso comer todo; Puerto Montt lo mismo; y así no pare de contar de Arica a Magallanes. Las Provincias que tenían su Intendente, relacionado directamente con la Presidencia de la República, bajaron en jerarquía varios escalones y, desde entonces, pasaron a tener un Gobernador que, con independencia del mérito personal de quien haya ocupado dicho cargo, resultaron ser las autoridades más irrelevantes entre todas las del poder político. Un solo Alcalde, de la Comuna más pequeña, vale en los hechos cien veces más que un Gobernador desposeído de toda facultad y autoridad real.

Es seguro - guste o no - que próximamente se discuta en el país acerca de una nueva Constitución Política. Esta podría ser la oportunidad para que el tema de la nueva Región del Maule-Sur encuentre su hora.





Luis Valentín Ferrada V.